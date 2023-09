Столичные нейрохирурги сыграли в баскетбол со своими пациентами — профессиональными спортсменами

Source: MIL-OSI Russian Language News

В спортивном комплексе «ВТБ Арена» 21 сентября прошел первый в России товарищеский матч по баскетболу между врачами Департамента здравоохранения Москвы и профессиональными игроками Единой лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги. Все спортсмены-участники были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л.А. Ворохобова и успешно восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника. Упорная борьба завершилась победой спортсменов с минимальным отрывом в восемь очков. Финальный счет матча — 91:83.

Это событие показало высокие результаты не имеющей аналогов в мире технологии ускоренной реабилитации (Fast-track) от момента сложнейшей операции на позвоночнике до снятия всех ограничений в результате нейрохирургических методик.

Новая методика стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях была разработана коллективом врачей под руководством Дмитрия Дзукаева в рамках грантовой программы Мэра Москвы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтех).

«Мэр Москвы запустил грантовую программу по поддержке врачей московских клиник, разрабатывающих технологические решения для системы здравоохранения города. Так, московские нейрохирурги во главе с Дмитрием Дзукаевым первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. И если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67 они возвращаются к тренировкам и играм без ограничений и в максимально сжатые сроки: период реабилитации пациентов с трех — четырех месяцев рекордно снизился до четырех — шести недель. Этот матч стал уникальной возможностью увидеть своими глазами удивительные результаты работы московских врачей, достигнутые при эффективной и своевременной поддержке города», — поделился генеральный директор Медтеха Вячеслав Шуленин.

При проведении хирургических операций позвоночник в основном фиксируют при помощи титановой конструкции. Это предполагает длительный период реабилитации — три — четыре месяца. В результате пациенты ведут менее активный образ жизни, а профессиональные спортсмены вынуждены завершить карьеру. Врачи Московского городского спинального нейрохирургического центра первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. С его помощью уже провели более 750 успешных операций, а разработка вошла в топ-10 лучших медицинских изобретений по версии Роспатента.

«Новая методика была отработана на базе междисциплинарного тренинг-центра инновационных хирургических технологий в условиях, максимально приближенных к реальным. Разработка и внедрение этой оригинальной технологии лечения дегенеративных заболеваний позвоночника стали возможны благодаря грантовой программе Мэра и сотрудничеству с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении. Методика доказала свою эффективность и сегодня успешно применяется на практике в Московском спинальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова. Любители спорта уже наверняка видели нашу технологию в действии, но не знали об этом. Поэтому прошедший баскетбольный матч с профессиональными игроками Единой лиги ВТБ, уверен, приятно удивил многих», — прокомментировал руководитель спинального центра врач-нейрохирург Дмитрий Дзукаев.

Кроме того, сейчас нейрохирурги центра занимаются разработкой отечественного имплантата-фиксатора, учитывая при этом все недостатки зарубежных аналогов. Он должен стать лучшим в своем классе.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале грантовой программы поддержки врачей столичных медицинских организаций, реализующих научно-практические проекты для их дальнейшего внедрения в систему здравоохранения города. Ее оператором выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех). Здесь объединяется опыт московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение города.

