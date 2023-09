СПбГАСУ и НАВВ подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете 21 сентября состоялось подписание соглашения между СПбГАСУ в лице первого проректора Светланы Головиной и Национальной ассоциацией водоснабжения и водоотведения в лице исполнительного директора Артёма Крупенко.

Участие в церемонии подписания от СПбГАСУ приняли проректор по учебной работе Сергей Михайлов, декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства Инна Суханова, заведующий кафедрой водопользования и экологии Святослав Федоров.

Соглашение предполагает, в частности, совместную разработку практико-ориентированных образовательных программ и оценочных материалов для определения уровня развития профессиональных компетенций обучающихся; проведение всех видов практик обучающихся и выполнение ими выпускных квалификационных работ в НАВВ; формирование кадрового резерва для работы в НААВ из числа лучших обучающихся; организацию мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи и многое другое.

Светлана Головина выразила надежду на успешное сотрудничество двух организаций.

Сергей Михайлов отметил, что СПбГАСУ и НАВВ выстраивают взаимодействие уже больше года. Президент НАВВ Светлана Гафарова является членом экспертного совета при учебно-методическом совете университета.

Артём Крупенко поделился планами ассоциации на будущее.

Святослав Федоров, отвечающий в рамках соглашения за взаимодействие с НААВ, подчеркнул значимость подписанного документа в интересах подготовки высококвалифицированных и социально ответственных кадров.

