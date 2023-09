Собянин рассказал о новых общественных пространствах на северо-востоке Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве продолжают подводить итоги работ по благоустройству в этом сезоне. О том, как преобразились парки и скверы в Северо-Восточном административном округе (СВАО), рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Парк «Долгие пруды» в районе Северный

Большой объем работ провели в парке «Долгие пруды» в районе Северный. Для сохранения экологического баланса парковую территорию разделили на несколько функциональных зон. Ближе к жилому массиву появились площадки для занятий спортом, места для отдыха и игр. Для малышей сделали археологическую песочницу с игрушечным экскаватором, для детей постарше — высотный игровой комплекс, качели-гнездо и балансиры с батутами. Кроме того, оборудовали спортивную зону с силовыми тренажерами, боксерскими грушами и воркаут-комплексом.

«С учетом пожеланий жителей обустроили сцену с амфитеатром для проведения районных праздников и мероприятий. Оборудовали две смотровые площадки с живописным видом на пруд», — рассказал Сергей Собянин.

Центральная часть парка с лесным массивом осталась нетронутой. Там установили лавочки вдоль пешеходных дорожек, а на открытой поляне сделали площадку для дрессировки собак.

В парке проложили четыре километра пешеходных троп. По ним можно дойти от улицы Мерянки к Новодачному шоссе и станции Долгопрудная первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Дорожки сделали из гравийного отсева, который пропускает воду и не нарушает биобаланс почвы. Маршруты через мелиоративные канавы и заболоченные участки проходят по деревянным настилам и мосткам.

По просьбам жителей также обустроили дополнительный пандусный спуск в районе реки Мерянки для прогулок и катания на лыжах зимой.

Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах в районе Северный

Стадион и сквер в районе Свиблово

После работ по благоустройству стадион в Тенистом проезде в Свиблове приобрел современный вид. Там появилось новое футбольное поле с искусственной травой и дренажной системой.

За воротами под навесом расположены открытые мини-залы для занятий воркаутом, кроссфитом и настольным теннисом. Кроме того, оборудовали площадки для игры в большой теннис, волейбол, стритбол и городки.

«Благодаря новым трибунам стадион стал удобным для зрителей. В администра­тивном корпусе, помимо офисной части, есть несколько залов для занятий с малышами. А специальная аудиосистема помогает создавать на стадионе атмо­сферу спортивного праздника», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, в Свиблове завершаются работы благоустройству сквера между проездом Русанова и улицей Седова. Здесь специалисты привели в порядок прогулочные маршруты и установили новые фонари.

В большой спортивной зоне теперь можно поиграть в мини-футбол, настольный теннис и шахматы. Кроме того, обустроили новую детскую площадку и зону для выгула домашних животных. Места для отдыха с удобной парковой мебелью пришлись по душе жителям района.

Тематический сквер в районе Марьина Роща

Еще одно интересное место появилось в районе Марьина Роща, где благоустроили сквер на площади Борьбы. Он посвящен известному произведению Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

В ходе работ площадь привели в порядок, сохранив ее исторический облик и планировку. Скульптуры героев поэмы развернули друг к другу, их соединяет импровизированная железная дорога, оснащенная архитектурно-художественной подсветкой, — символ пути из Москвы в Петушки. Рядом поставили стенд с информацией о литературном произведении.

В сквере обновили дорожки, установили длинные скамейки и шахматные столы, оборудовали спортивную зону с турниками, усовершенствовали систему освещения, озеленили территорию и восстановили ограждение по периметру.

Завершилось комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке столицыСергей Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

Зона отдыха в Лосиноостровском районе

Новый облик обрела озелененная территория, ограниченная Изумрудной улицей и Изумрудным проездом, в Лосиноостровском районе. Здесь появились три современные детские площадки, спортивная зона с тренажерами, площадка для выгула собак и голубятня.

Также на территории установили более 70 новых удобных скамеек. Специалисты привели в порядок газоны, цветники и дорожки, высадили свыше 200 новых деревьев. Для комфортных и безопасных вечерних прогулок установили 170 новых фонарей. Кроме того, здесь нанесли разметку для игры в классики.

Сквер с арт-объектом в районе Южное Медведково

В Южном Медведкове привели в порядок сквер вдоль улицы Молодцова. Там заменили покрытие дорожек, обустроили площадки для отдыха с качелями и скамейками, высадили деревья, кустарники, цветники и установили новые фонари.

«В СВАО названия многих улиц связаны с полярными широтами и историей освоения Северного и Южного полюсов. Среди них Полярная, Северодвинская, Таймырская, проезды Дежнева и Шокальского. Поэтому неслучайно в районе дома № 1 на улице Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, — ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации», — рассказал Сергей Собянин.

Парк вдоль Яузы в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе благоустроили территорию на пересечении улиц Енисейской и Менжинского у метро «Бабушкинская».

Рядом с торговым центром сделали организованную парковку и удобные тротуары для посетителей. У входа в метро обустроили зоны отдыха, где установили качели и лавочки.

В парковой зоне возле Ростокинского акведука вдоль Яузы и проезда Кадомцева появилась удобная прогулочная зона и спортивный кластер. Это часть масштаб­ного проекта по созданию парка «Яуза».

Жители района уже активно занимаются спортом на пяти новых площадках. Здесь оборудованы места для игры в баскетбол и мини-футбол, настольной теннис и шахматы. Еще одна территория предназначена для занятий в рамках программы «Московское долголетие».

Сергей Собянин: Создание парка «Яуза» — один из мегапроектов последних летКачественная городская среда: Сергей Собянин — о реализации программы «Мой район» в Южном Медведкове

В ходе работ обновили систему освещения, установили видеонаблюдение и тревожные кнопки для комфортных прогулок в любое время суток.

«Новые проекты благоустройства пополнили качественное общественное пространство Северо-Восточного округа и создали жителям дополнительные возмож­ности для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — заключил Сергей Собянин.

