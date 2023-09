Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве проведут комплексный капремонт не менее 55 объектов спорта с 2024 по 2026 год. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность Мэра заседании Президиума Правительства Москвы.

С 2010 года благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок число горожан, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в 2,6 раза — до 5,48 миллиона человек. Сегодня в Москве действует 29 015 спортивных зон, среди которых спортплощадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы.

В 2022 году в городе провели капитальный ремонт 77 спортивных объектов, выполнили благоустройство на 92.

Кроме того, идет плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установленных во дворах, парках и на школьных стадионах.

