Система трекинга для атлетов и диагностика опорно-двигательного аппарата: какие стартапы представят на конкурсе спортивных инноваций

Стратегическими партнерами технологического конкурса в области инноваций для спортсменов Sporttech стали ведущие российские компании. В их числе, например, футбольный клуб и авиатопливный оператор. На конкурсе участники со всей страны смогут продемонстрировать свои разработки крупным корпоративным заказчикам, которые в дальнейшем внедрят их в работу.

«Сегодня мы отмечаем большой спрос на инновации для занятий спортом и активного образа жизни. За месяц технологический конкурс по инновациям собрал 180 заявок от стартапов», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На данный момент жюри оценивает работы и определят победителей. Финал конкурса состоится 10 ноября, в рамках него партнерам проекта представят более 10 самых перспективных стартапов. Отобранные технологические решения пройдут пилотное тестирование и смогут быть внедрены в ведущих компаниях и в городе.

Среди представленных работ много интересных решений. Например, технология Ars Tracker. Это система спортивного трекинга, встроенная прямо в стельки. Она регистрирует как стандартные параметры, среди которых координаты, скорость и дистанция, так и данные с ног атлета, включая технику движений, работы с мячом и прочее. Разработка позволяет более точно проанализировать производительность спортсменов, уровень их нагрузки и профессионализма.

Еще одно решение — Musculus.AI. Это мобильное приложение со встроенной функцией компьютерного зрения и аналитической платформой. Система позволяет за считаные минуты определить наличие проблем опорно-двигательного аппарата и разработать оптимальные практики для реабилитации. Для того чтобы провести диагностику, достаточно записать на камеру то, как вы делаете физические упражнения. После программа в режиме реального времени определит, есть ли проблемы, насколько они серьезны, и предложит пути их решения.

Технология YouChip была разработана молодым стартапером Данилой Макатровым. Еще в 16 лет он придумал инновационное решение для активного трекинга хоккеистов с использованием искусственного интеллекта. Крошечные датчики во время матча располагаются на одежде хоккеистов, в шайбе и вокруг спортивной площадки. В результате пользователи получают развернутую статистику, аналитику, а также рекомендации по улучшению тренировочного процесса в режиме реального времени.

С 2023 года оператором технологических конкурсов выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство предлагает линейку программ для бизнеса. Проекты организации помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, а также привлекать новые инвестиции, становиться лучше и находить крупных заказчиков.

