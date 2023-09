Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичному порталу потребителя исполнился один год. Он помогает покупателям или заказчикам услуг узнать о своих правах. Сергей Собянин подвел первые итоги работы портала в своем телеграм-канале.

«Порталом активно пользуются горожане — за год его посетили больше 750 тысяч раз. Чаще всего жители интересуются, как вернуть товар, купленный онлайн, и куда обращаться, если были нарушены их права», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На портале размещено более 230 полезных статей, инструкций и видео, связанных с защитой потребительских прав. Они написаны понятным языком и разделены по темам для удобного поиска. На портале также представлена правовая информация и бесплатные обучающие курсы. Можно также воспользоваться сервисом «Электронный помощник» и в несколько кликов составить претензию или судебный иск.

Для регистрации на московском портале потребителя не нужно заводить отдельный аккаунт, достаточно иметь учетную запись на mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI