Сергей Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Город увеличит темпы реализации программы реновации жилищного фонда в два раза. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность Мэра Москвы заседании Президиума Правительства Москвы.

С начала реализации программы реновации в столице было организовано расселение 834 старых домов. 100 процентов жителей 540 из них — 92,1 тысячи горожан — уже получили новые квартиры.

В некоторых районах Москвы первый этап программы реновации завершился досрочно. Более того, ускорились сроки переселения домов второго (2025‒2028 годы) и третьего (2029‒2032 годы) этапов: жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось.

С начала 2023 года было подобрано 27 территорий под строительство, а в эксплуатацию введено 36 домов. В 2023-м полностью расселено 153 домов. Ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане — более 27 тысяч человек.

До конца сентября планируется начать переезд более семи тысяч человек.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу реновации.

