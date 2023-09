Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – В Беларуси завершилось 36-е заседание Совета Международной ассоциации академий наук (МААН), посвященное 30-летию со дня основания ассоциации. В мероприятии приняли участие 26 организаций, в числе которых академии наук стран СНГ и ряда других государств, ведущие международные университеты и крупные научные центры.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI