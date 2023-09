Политех присоединился к Международной сети инновационного сотрудничества провинции Цзянсу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 11 по 12 сентября в Нанкине прошла вторая Цзянсуская конференция, посвященная промышленному и научно-исследовательскому сотрудничеству. В этом событии приняли участие более 330 академиков, экспертов высокого уровня. Более 3500 предприятий провинции Цзянсу и других регионов Китая представили свои последние научно-технические достижения. Организаторами выступили Департамент науки и технологий провинции Цзянсу и Центр повышения производительности труда провинции Цзянсу.

Политехнический университет стал почетным гостем и принял участие в конференции в качестве известного образовательного и исследовательского учреждения. От его имени в мероприятии приняла участие менеджер Международного офиса СПбПУ в Нанкине Ши Бочао. Она представила на стенде университета технологические проекты в области новых материалов, рационального природопользования и чистой энергетики, решения для создания городов будущего и цифровой трансформации промышленности — всего более 30 технологий, разработанных исследователями Политеха.

СПбПУ стал одним из членов «Сети инновационного сотрудничества международного агентства по трансферу технологий T2+20».

Это событие будет способствовать расширению научно-технического сотрудничества и поможет обратить внимание крупных высокотехнологичных предприятий на научно-исследовательскую деятельность нашего университета , — отметила Ши Бочао.

Сеть объединила ведущие институты инновационного развития и промышленные предприятия провинции Цзянсу, так как здесь расположены множество зон роста высокотехнологичных производств — Промышленный Парк Сучжоу, Зоны высокотехнологичного развития в городах Нанкин, Уси, Чанчжоу, Куньшан, Уцзин, Цзянъин и Наньтун. Ученые Политехнического университета получат доступ ко всем их возможностям и технологиям.

По результатам выставки и конференции интерес к проектам Политеха проявили ряд высокотехнологичных компаний провинции Цзянсу. Так инновационная компания Jiangsu Hengshen Co., специализирующаяся в области производства, исследований и разработки углеродного волокна и композитных материалов, заинтересована в совместной разработке суперконструкционных полимерных композитов. С компанией Jiangsu USV Intelligent Technology и Океаническим институтом Северо-западного политехнического университета обсуждается сотрудничество в области разработки информационных систем для умного надводного транспорта. С компанией Nanjing Glass Fibre Research and Design Institute достигнуты договоренности о возможных проектах в сфере высокоэффективных волокнистых композитов.

Используя возможности онлайн и офлайн сотрудничества, Политехнический университет повысит уровень интеграции «промышленность — университет — исследования». Улучшит эффективность трансформации научно-технических достижений и поможет провинции Цзянсу создать промышленный научно-технический инновационный центр с международным влиянием.

