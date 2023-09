Под одной крышей: в Московском зоопарке создали новую экспозицию «Животные тропиков»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Московском зоопарке открылась новая экспозиция «Животные тропиков». Ее разместили на старой территории зоосада в павильоне по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 17. В здании создана галерея для наблюдений за животными. Под одной крышей находятся внутренние вольеры жирафа Самсона, тапира Сью, красных панд Рыжика и Зейн. Теперь гости зоопарка могут зайти в павильон в любое время года и увидеть, как живут звери. Для наблюдения за красными пандами установлены панорамные стекла, а чтобы следить за жизнью жирафа и тапира, сделаны круглые окна. Раньше посетители могли видеть Самсона и Сью только летом, гуляющими по открытой огороженной территории. Сейчас у них появилась возможность заглянуть во внутренние помещения животных.

Зимние «квартиры» жирафа Самсона и тапира Сью расположены в павильоне рядом и разделены перегородкой. Зимнее жилище красных панд находится напротив. Экспозиция «Животные тропиков» включает в себя также уличные вольеры жирафа, тапира, красных панд. Площадки для выгула примыкают к павильону. Сейчас тапир Сью все дни проводит в уличном вольере. В зимнее помещение животное переберется примерно через месяц. Жираф Самсон и красные панды Рыжик и Зейн уже начали заходить в свои внутренние вольеры.

Для красных панд построили новый вольер. Он состоит из двух частей: открытой территории для прогулок и внутреннего помещения. В зимнем жилье, предназначенном для Рыжика и Зейн, сделали высокий потолок — более пяти метров.

«В новом вольере установлено множество бревен, по которым красным пандам удобно лазить. Также для животных сделаны домики и многочисленные мостики. Уличная часть вольера засажена травой, кустами и небольшими деревьями», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В обеих частях нового жилища маленьких панд расположены небольшие бассейны. Воду в водоемах постоянно обновляют, поэтому животные могут ее пить. На площадках для кормления также размещены крепления для бамбуковых веток — излюбленного лакомства зверей. Кроме того, в новом вольере созданы условия для проведения зоологами тренингов с пандами. Занятия необходимы для того, чтобы приучить животных добровольно проходить ветеринарные процедуры и не бояться врача.

Самку красной панды по кличке Зейн в Москву привезли в 2014 году из зоопарка Дублина. Через год из Польши в зоосад прибыл самец Рыжик. Их любимая еда — зеленые листья бамбука. Однако в рацион также входят фрукты и зерновая смесь. Отличить зверьков друг от друга просто: у Зейн светлая мордочка, а у ее друга — темная. В природе красные панды обитают в юго-восточной части Гималайских гор. Убежища эти животные находят на деревьях. Часто красные панды отдыхают на ветках, лежа на животе и свесив вниз все четыре лапы.

Жираф Самсон и тапир Сью — старожилы Московского зоопарка. В августе этого года Самсону исполнилось 30 лет. Он попал в Московский зоопарк в трехлетнем возрасте. Ежедневное меню Самсона состоит их овощей, фруктов, сена, травы, веток деревьев и специальных минеральных добавок. Излюбленное лакомство жирафа — ивовые листочки.

Самка тапира Сью появилась в Московском зоопарке в 2005 году. Она прибыла из Берлинского зоопарка. На тот момент животному было 19 лет. Многие гости зоосада сразу полюбили тапира. В этом году Сью исполнилось 37 лет. В природе тапиры редко доживают до 30 лет. В зоопарках они могут жить дольше благодаря грамотному уходу и благоприятным условиям содержания. Тапира Сью кормят вареной картошкой и морковью, листовым салатом, фруктами. Для нее также варят геркулесовую кашу с горохом, в которую добавляют витамины.

Создание комфортных условий для жизни животных — основная задача Московского зоопарка. При правильном уходе они здоровы, счастливы и могут дать потомство. Так, в конце августа этого года в зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Малыш весом около 150 граммов родился у молодой пары больших панд — самца Жуи и самки Диндин. Также этим летом в Московском зоопарке родилось по одному детенышу домашних яков, сычуаньских такинов и овцебыков.

