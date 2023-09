Побывать за сценой и поучиться у профессионалов: как пройдет новый сезон Содружества школьных театров Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Содружество школьных театров Москвы открывает новый сезон. Свыше 21 тысячи детей продолжат осваивать театральное искусство в школах, колледжах, дворцах и центрах творчества под руководством почти 900 педагогов. Об этом рассказала Анастасия Ракова, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Содружество школьных театров Москвы, созданное в прошлом году, сегодня входит более 660 детских и молодежных театров. Вместе с педагогами дети работают над созданием и выпуском новых спектаклей, осваивают основы актерского мастерства, пластики и сценической речи. У каждого ребенка есть возможность попробовать себя в качестве актера, режиссера, декоратора. В новом учебном году дети смогут побывать за кулисами столичных театров и еще ближе познакомиться с театральными профессиями, а взрослых ждут лекции и мастер-классы по технологиям и методикам театральной педагогики», — отметила она.

Жизнь театров изнутри

Новинкой сезона станет программа «Театральное закулисье». Участники содружества смогут заглянуть за сцену столичных театров, побывать в цехах бутафории и декораций, поучаствовать в мастер-классах их сотрудников. Детей познакомят с профессиями художников по гриму, костюмам и свету, звукорежиссера, бутафора. Первая экскурсия пройдет в Московской театральной школе Олега Табакова.

Еще одна новинка сезона — выездная театральная смена «МД — место действия». Для ее участников подготовят серию мастер-классов, игр и тренингов, они попробуют себя в роли актеров и режиссеров. Итогом смены станет театральное представление, которое подготовят сами школьники.

В ходе второго сезона проекта творческие коллективы вновь примут участие в фестивале «Живая сцена». Они могут выбрать одно из двух направлений. «Благосклонная Талия» больше подойдет новичкам. В «Школьной Мельпомене» постановки представят опытные творческие коллективы. Жюри выберет лучшие драматические и музыкальные спектакли. Финалисты покажут свои постановки на профессиональной сцене.

Важная особенность проекта — работа с наставниками. Действующие режиссеры и актеры помогают участникам создавать и развивать школьный театр, подбирать репертуар, а также делятся ценными советами во время репетиций.

Пообщаться с деятелями культуры также можно в Московской мастерской театральной педагогики. На первой встрече сезона гостям рассказали, как организовывать театрально-образовательное пространство и подбирать подходящий репертуар для учащихся.

Педагоги и руководители школьных театров смогут присоединиться к выездным образовательным интенсивам проекта. Для них проведут лекции, форсайт-сессии, мастер-классы по актерскому ремеслу, основам режиссуры, сценографии и другим театральным дисциплинам. Программа начнется в феврале 2024 года.

О проекте

Содружество школьных театров Москвы организовали в рамках федеральной инициативы по созданию и развитию детских и молодежных театральных объединений. В таких театрах на одной сцене выступают дети, родители, учителя и выпускники. Проект реализует Московский центр воспитательных практик городского Департамента образования и науки в сотрудничестве с ведущими театрами и Департаментом культуры Москвы.

Партнерами содружества стали Московская театральная школа Олега Табакова, Музей Московского художественного академического театра, Театр кукол имени С.В. Образцова, Театральный институт имени Бориса Щукина, Российский институт театрального искусства — ГИТИС и другие.

Актуальную информацию о школьных театрах, фото и видео с постановок, а также анонсы грядущих спектаклей для разных аудиторий можно найти на официальном портале содружества.

Участие школьников в творческих мероприятиях способствует развитию разносторонних креативных способностей и навыков и соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

