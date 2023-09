Source: MIL-OSI Russian Language News

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем. Его проводит ресурсный центр профнавигации и развития компетенций. Подать заявку можно до 1 октября.

«В прошлом году в Москве впервые прошел Всероссийский чемпионат по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем. По итогам его проведения мы в очередной раз убедились, что современная молодежь проявляет высокий интерес к научно-техническому прогрессу, инженерии, автомоделированию, а также техническим видам спорта. В этом году соревнования пройдут 6–8 октября в павильоне № 55 на ВДНХ, где состоится интерактивная программа с мастер-классами детских технопарков», — рассказал исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Чемпионат проведут в двух возрастных категориях — младшей (6–13 лет) и старшей (14–17 лет). Он будет проходить в разных классах. Среди автомоделей, участвующих в шоссейно-кольцевых гонках, есть такие, как Formula 1, GT-10, TC-10 17.5, RC-12 21.5, Euro Truck 1/14 и ТТ-01. По направлению внедорожников — классы автомоделей SC-10 2WD, SC-10 4WD, Buggy 2WD 17.5 и Buggy 4WD.

В квалификационных заездах автомоделям нужно пройти максимальное количество кругов за пять минут. Те, кто показал лучшие результаты, примут участие в финальных заездах, где также необходимо проехать как можно больше кругов.

Присоединиться к соревнованиям могут дети и подростки, увлеченные сборкой автомоделей своими руками. Это позволит им почувствовать себя настоящими механиками и гонщиками, ведь даже если модели собираются из элементов типовых конструкторов, дорабатываются они самостоятельно. Чтобы добиться наилучших результатов, участники улучшают электронику, двигатель и дизайн кузова. Для этого требуются навыки в механике, схемотехнике, промышленном дизайне, пилотировании и других областях. Эти знания ребята могут получить в секциях и детских технопарках. Самым юным гонщикам помогают родители, поэтому соревнования носят командный характер. В чемпионате можно поучаствовать как одному, так и в команде, состоящей из двух — пяти человек.

Это мероприятие в Москве второй год подряд проводит ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО «Развитие человеческого капитала». Кроме того, он выступает организатором других чемпионатов, среди которых «Первый элемент», Robotics Championship, «Робомастер-юниор», международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике, «Авиароботех — старт», NeuroTech Cup, а также конкурс по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Все победители и призеры войдут в реестр «Таланты России» и получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

В 2022 году в командном зачете столичные автомоделисты заняли четыре первых и другие призовые места в разных классах и возрастных категориях. В личном зачете отличились 11 москвичей, а некоторые из них стали победителями одновременно в нескольких дисциплинах. Чемпионат собрал 75 участников — представителей 33 команд из 14 регионов России, среди которых Москва и Московская область, Удмуртская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. За два дня соревнования посетили почти 3,5 тысячи человек.

