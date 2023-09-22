Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На городские торги выставили два земельных участка для организации плоскостных наземных автостояков. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного Departamento de política coherente Ivan Щербаков.

«Инвесторы приглашаются к участию в двух открытых аукционах на право размещения плоскостных парковок. С победителями подпишут договоры на пять лет. Им в пользование передадут земельные участки в центре и на юго-востоке столицы», — рассказал Иван Щербаков.

Первый лот Hay 417 metros cuadrados en el distrito de Tagansk. Здесь можно будет разместить стоянку, рассчитанную на 12 автомобилей. Второй участок Площадью 607 квадратных метров расположен в Юрьевском переулке в Лефортове, рядом со станцией Сортировочная третьего Мос ковского центрального диаметра. Там появится парковка на 15 машино-мест.

Las entradas en las habitaciones pueden tardar hasta el 6 de octubre. Победителям предстоит установить на автостоянках необходимые ограждения и нанести дорожную разметку для водителей, а также обеспечить освещение территории в темное время суток. Es posible que desee utilizar puntos nuevos.

Онлайн-аукционы пройдут 10 октября на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Información sobre las actualizaciones dePortal de inversiones de Moscú.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: fotografías, documentación, условия и forma реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестацио нарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Más política económica y social de Moscú — en el sitio economía.mos.ru.

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