На кафедре архитектурного проектирования работают над развитием туризма в Арктике

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – На занятии по архитектурному проектированию

На кафедре архитектурного проектирования СПбГАСУ стартовала магистерская программа, посвящённая развитию городов Крайнего Севера и Арктики.

В этом учебном году для дипломного проектирования предложены комплексные темы по развитию объектов туристско-рекреационных кластеров в нескольких арктических регионах: это Мурманская область, полуостров Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Обучение в магистратуре занимает два года. Магистерская программа – решение крупной актуальной задачи с объединением в единый комплекс градостроительного, объёмного проектирования, проблем дизайна архитектурной среды.

Важнейшей компетенцией и особенностью магистерской программы кафедры архитектурного проектирования является коллективная работа над концепцией развития городов Крайнего Севера и Арктики. Студенты проводят совместное исследование выбранной территории проектирования, градостроительный анализ, изучают её историю и стратегические направления развития. Затем магистранты выполняют архитектурные проекты генерального плана территории, а также жилого и общественного зданий. В зависимости от результатов определяется, какой конкретный проект будет принят для более подробной разработки в рамках дипломного проектирования.

Александра Еремеева, доцент кафедры архитектурного проектирования, и Яна Елизарова, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования, аспирантка

В магистерскую программу 2023–2025 гг. включены результаты научно-исследовательской работы доцента кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Александры Еремеевой «Архитектурная организация туристических кластеров в условиях Арктической зоны Российской Федерации», проводимой в рамках конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2023 г.

«В настоящее время в мире существует тенденция кластерного подхода к развитию туризма. Туристические центры малых городов Арктической зоны Российской Федерации неспособны обеспечить длительное пребывание туристов в регионе по отдельности. Необходима взаимосвязанная сеть туристических центров, объединённых в кластер, который бы формировал синергетический эффект от взаимодействия участников, входящих в его состав», – делает вывод Александра Еремеева.

В зависимости от особенностей туристических ресурсов (исторические достопримечательности, природные особенности местности, культура коренных народов, промышленное наследие), необходимо создание соответствующих туристических центров. Именно в туристических центрах или на их территории реализуется большинство услуг, предоставляемых индустрией туризма. Качество организации туристического центра для многих потребителей является ключевым при выборе направления для поездки. Туристические центры помогают раскрыть имеющиеся туристические ресурсы региона, сделать их доступными для показа. Такие центры могут быть предназначены и для местного населения – проведения досуговых и деловых мероприятий, что позволит повысить уровень жизни в арктическом регионе.

Перед магистрантами кафедры архитектурного проектирования стоит задача по разработке нескольких туристических центров, объединённых в кластер. Таким образом, решение локальных задач позволит совместно усилить качество туристической среды в Арктической зоне России.

