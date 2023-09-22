На городские торги выставили 114 киосков для продажи мороженого в разных районах Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На аукционы выставили права на ведение торговой деятельности в 114 нестационарных объектах в разных районах столицы. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«В октябре пройдут открытые аукционы на право продажи мороженого в 114 киосках, установленных в разных районах Москвы. К участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства. С победителями подпишут договоры на пять лет. На этот период им передут в пользование нестационарные объекты площадью от девяти до 10 квадратных метров для круглогодичной торговли», — рассказал Иван Щербаков.

Больше всего киосков установлено в Западном административном округе Москвы — 27. На востоке столицы их 22, на юго-западе — 14, на севере — 11. По девять объектов выставлено в СЗАО и ЮАО, по восемь — в СВАО и ЮВАО. Еще три киоска предприниматели могут получить в пользование в Зеленограде, два — в Троицком административном округе, один — в центре.

Заявочные кампании пройдут с 29 сентября по 20 октября, аукционы — с 4 по 25 октября. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных местах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура (от момента публикации до подписания договора) проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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