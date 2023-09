Назвать улицу и утвердить проект благоустройства: шесть тысяч голосований прошло в проекте «Активный гражданин»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» провели уже шесть тысяч голосований. Горожане высказали более 235 миллионов мнений, четыре тысячи идей было реализовано.

Чаще всего проводят голосования, посвященные благоустройству, выбору названий для улиц, площадей, станций метро и городских вокзалов, развитию сервисов и услуг для жителей Москвы, а также выбору мероприятий для городских праздников.

За девять с половиной лет работы проекта «Активный гражданин» москвичи приняли участие в решении важных вопросов, в числе которых:

— утверждение стандартов детского отдыха, работы городских поликлиник, библиотек, центров госуслуг «Мои документы»;

— утверждение проектов благоустройства более двух тысяч столичных дворов, улиц, площадей, набережных и парков;

— выбор названий более чем для 130 улиц, станций метро, площадей, магистралей и других городских объектов;

— утверждение проектов благоустройства центра города в рамках программы «Моя улица»;

— выбор дизайна восьми станций московского метро, в том числе открывшихся в марте 2023 года станций «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники» в составе Большой кольцевой линии;

— высадка более миллиона деревьев и кустарников по программе озеленения дворов «Миллион деревьев»;

— утверждение проектов благоустройства парков Северного речного вокзала, в пойме реки Чермянки, пойме реки Яузы, «Ходынское поле», ландшафтного парка «Митино» и других популярных у москвичей зон отдыха;

— открытие доступа пациентам московских поликлиник к электронной медицинской карте;

— формирование перечня домов, вошедших в программу реновации;

— утверждение программы замены дизельных автобусов на экологичные электробусы на маршрутах общественного транспорта;

— развитие сети городского велопроката, в том числе установка дополнительных станций для велосипедов в районах Москвы.

В 2023 году москвичи голосовали за программу Дня города, выбирали цвета для трех будущих линий метро, голосовали за любимые места для летнего отдыха, выбирали название для северного дублера Кутузовского проспекта и других городских объектов.

Сейчас «активные граждане» оценивают городские достижения и высказывают свои предложения по улучшению районов в спецпроекте «Мой район: как развивается Москва», оценивают площадки для выгула питомцев, которые появились в столице в рамках проекта «Питомцы в Москве», выбирают лучшие объекты культурного наследия, отреставрированные по городской программе «1 рубль за квадратный метр», голосуют за самые интересные экомаршруты по природным паркам Москвы, а также делятся впечатлениями о прошедшем в столице Московском урбанистическом форуме и предлагают идеи по проведению масштабного мероприятия в следующем году.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек. Поддержанные большинством голосов жителей решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

