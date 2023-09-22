Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

La cultura de Moscú se organiza en ДНР, ЛНР, Запорожскую y Херсонскую области, чтобы провести там мероприятия, посвященные воссоединению новых регионов с Россией. Артисты также поздравят жителей с Днем учителя.

«Культбригада предлагает всегда только очень серьезного уровня культурные программы—это наш главный принцип. En nuevas regiones hay muchos artistas. Каждый выезд культбригады я сам жду как глоток свежего воздуха, хотя и устаем там очень. А через две недели снова возвращаемся, потому что нас ждут люди и у нас самих уже выработался определенный рабочий ритм», — Director general general Moskonzerta Ilya Bachurin.

En esto de la cultura de Brigada estaba el vocalista Sergei Borzov, los romanos Surov y los guerreros «Купина» под управлением. Дмитрия Волкова. Программа построена на творчестве А.С. Пушкина и включает в себя сочинения эпохи великого русского поэта и современные патриотические произведения.

Всего с момента начала специальной военной операции артисты провели на новых территориях России более 400 мероприятий. Они выступают с культурно-просветительскими, развлекательными и праздничными программами для молодежи, военнослужащих, беженц ев и гражданского населения.

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