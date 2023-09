Комментаторы, болельщики и спортсмены: школьники посетили матч Кубка России по футболу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более пяти тысяч детей — участников школьных спортивных клубов бесплатно посетили матч между профессиональным футбольным клубом ЦСКА и футбольным клубом «Сочи» Кубка России по футболу. Это стало возможным благодаря соглашению, которое подписали Московский центр воспитательных практик (МЦВП) столичного Департамента образования и науки и профессиональный футбольный клуб ЦСКА на Московском урбанистическом форуме в этом году.

Дети присутствовали на трибунах в роли болельщиков, активно поддерживая спортсменов. А несколько ребят, победителей и участников Школьной футбольной лиги армейцев, перед началом игры вывели команды и судей на поле.

«Московский центр воспитательных практик и ПФК ЦСКА выстраивают эффективное взаимодействие по разным направлениям, чтобы увлекательные инициативы под патронажем легендарного клуба стали доступны большему количеству школьников и студентов колледжей. Мне кажется значимым, что в мероприятиях активно принимают участие и дети, занимающиеся спортом, и те, кто увлекается видеосъемкой, фотографией или просто готов разделить радость спортивных побед», — отметила Мария Андрианова, директор Московского центра воспитательных практик.

Ученики медиаклассов и члены школьных медиаклубов попробовали себя в роли спортивных журналистов: во время матча они фотографировали происходящее, записывали стендапы и готовили новостные заметки. После завершения игры они приняли участие в пресс-конференции с главным тренером ПФК ЦСКА Владимиром Федотовым и сфотографировались на память с вратарем Владиславом Торопом, ставшим героем матча. Школьники получили практический опыт и узнали изнутри, как работают современные спортивные медиа.

«Дети стали не только зрителями, но и участниками матча: ребята из нашей Школьной футбольной лиги вывели игроков на поле, а ученики медиаклассов примерили на себя роль настоящих журналистов, посетили пресс-конференцию, пообщались с футболистами в микст-зоне. К программе “Урок ЦСКА” присоединяется все больше школ — это результат совместной работы с МЦВП и Департаментом образования и науки, которые поддерживают наше начинание, направленное на популяризацию футбола и здорового образа жизни. Уже в октябре стартует второй сезон Школьной футбольной лиги, и мы рассчитываем, что число участников еще расширится, а юные футболисты пополнят ряды Академии ПФК ЦСКА», — рассказал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

Нарисовать армейцев или стать ими

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА планирует и дальше приглашать детей на матчи. Кроме того, в рамках соглашения клуб и Московский центр воспитательных практик проводят совместные творческие и спортивные мероприятия для школьников столицы. Учащихся ждет традиционный конкурс рисунков «ЦСКА — моя команда», где юные москвичи представят работы, посвященные любимым игрокам, запомнившимся матчам или болельщикам. К тому же в новом учебном году продолжит свою работу проект «Урок ЦСКА» — классные часы об истории и традициях спортивного клуба, практические занятия с игроками и тренерами основного состава и молодежной команды.

Дети, которые особенно любят играть футбол, смогут пройти отбор в академию армейцев. Тренеры клуба определят лучших игроков из числа школьников для дальнейшего их обучения в Академии ПФК ЦСКА.

Традиционный праздник «Школьный день ПФК ЦСКА» снова соберет сотни школьников, увлеченных футболом. Участников ждут экскурсия по стадиону, фотосессия с профессиональными спортсменами, турнир среди команд школьных спортивных клубов и награждение победителей.

В 2023/2024 учебном году начнется второй сезон Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА. Это полноценный чемпионат среди учащихся образовательных организаций столицы. В нем примут участие 24 команды детей 2011–2013 года рождения. А освещать мероприятия лиги будут ученики медиаклассов и участники медиаклубов.

Занятия спортом способствуют гармоничному физическому и интеллектуальному развитию детей и соответствуют задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

