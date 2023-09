За восемь месяцев 2023 года москвичи зарегистрировали более 16,5 тысячи ранее возникших прав собственности

Source: MIL-OSI Russian Language News

За восемь месяцев 2023 года более 16,5 тысячи горожан зарегистрировали ранее возникшие права собственности в отношении 14 тысяч объектов недвижимости, включая долевую собственность. Благодаря этому москвичи смогут совершать сделки по распоряжению своим имуществом.

Ранее возникшим является право, которое оформлено до 31 января 1998 года, до даты вступления в силу федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

«Как правило, к таким документам относятся государственные акты, свидетельства, полученные в 1990-х годах. Собственник вправе сам решать, оформлять ему старые данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или нет. Но подчеркну, что для сделки понадобится наличие в ЕГРН сведений о зарегистрированном праве на объект. И если в базе нет актуальных данных о недвижимости и правах на нее, провести и зарегистрировать сделку невозможно», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Управление Росреестра по Москве совместно с Департаментом городского имущества Москвы с 2022 года проводит работу по внесению сведений о выявленных правообладателях в ЕГРН. Речь идет об объектах, право на которые возникло до 31 января 1998 года.

«За два года удалось проанализировать информацию более чем по 250 тысячам объектов недвижимости. Для этого специалисты анализируют архивные сведения, а также запрашивают информацию у Социального фонда России, органов внутренних дел и записи актов гражданского состояния, налоговой службы, нотариусов», — отметил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

При выявлении собственников им письмом направляется проект решения о правообладателях. При отсутствии контактных данных сведения публикуются в информационных источниках. Если через 30 дней с момента получения проекта не поступает возражений, то принимается решение о выявлении правообладателя. Данные направляются в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

С января по август 2023 года в реестр внесены данные более чем о 9,7 тысячи правообладателей в отношении 9,3 тысячи объектов недвижимости. Всего число внесенных записей о правообладателях с момента начала реализации закона составило почти 11 тысяч.

Внесение сведений о выявленном правообладателе не заменяет собой государственную регистрацию права. Поэтому собственникам необходимо обратиться в Росреестр и зарегистрировать свои права. Заявление можно направить в центрах госуслуг «Мои документы», через единый портал госуслуг или на официальном сайте Росреестра. Госпошлина не взимается.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

