Завершилась экспедиция программы «Плавучий университет» на НИС «Профессор Мультановский»

20 сентября в порт Владивостока вернулась экспедиция научно-образовательной программы «Плавучий университет» на НИС «Профессор Мультановский», организованная Институтом Мирового океана ДВФУ совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом им. В. И. Ильичева ДВО РАН, Дальневосточным региональным научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом при поддержке Минобрнауки России, Росгидромета и координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.

Экспедиция имеет как научное, так и образовательное значение: в процессе работы в рейсе опытные ученые передают свои знания и навыки будущим поколениям исследователей моря, проводя обучение через исследование.

В рамках рейса выполнены комплексные научные работы на 93 океанологических станциях в северо-западной части Тихого океана и в Охотском море. По результатам первичной обработки данных уже можно сказать о нескольких значимых научных результатах.

Полученные материалы отряда морской геологии и газогеохимии позволяют существенно расширить представление о вкладе важнейшего парникового газа — метана — в газообмен между атмосферой, океаном и донными отложениями Дальневосточных морей. Оценка потока метана в атмосферу, а также распределения природных газов в донных отложениях и морской воде поможет определить роль Камчатского региона в современных климатических изменениях. По результатам первичной обработки данных, выполненной на борту, на прикамчатской акватории Охотского моря зафиксированы новые участки с аномальным распределением метана в морской воде, что свойственно районам с активными газовыделениями (газовые факелы, сипы, зоны фокусированной разгрузки) из донных отложений, а также приповерхностным скоплениям морских газогидратов.

Отрядом морской экологии впервые получены данные о численности микроорганизмов, трансформирующих органические вещества и являющихся биоиндикаторами наличия различных видов загрязняющих веществ в морской воде. В придонном и поверхностном горизонте наибольшее количество фенолокисляющих бактерий отмечено у Халактырского пляжа и в бух. Русской, липолитических бактерий — в Авачинской губе и у Халактырского пляжа. Бактерии-деструкторы дизельного топлива отмечены в максимальных количествах в поверхностной воде Авачинской губы и у Халактырского пляжа.

Отрядом биооптики впервые выполнено исследование изменчивости спектральных биооптических показателей вод и продукционных характеристик фитопланктона в районе восточного (тихоокеанские воды) и западного побережья (Охотское море) Камчатки. Установлена высокая неоднородность исследованных акваторий по биооптическим показателям вод и фотосинтетических характеристик фитопланктона. Новые для данной акватории биооптические данные, детальный анализ их вариабельности с учетом гидрохимических, гидрофизических характеристик и размерно-видовой структуры фитопланктона (параллельно отобранных проб) представляют собой необходимый научный базис для моделирования вероятных сценариев развития цветения фитопланктона, в том числе вредоносных видов.

Отделом изучения распределения поверхностного микропластика отобрано более 80 проб для первой в истории науки комплексной оценки пластикового загрязнения прибрежных акваторий Камчатки. По предварительным данным установлено, что прибрежные воды восточного побережья полуострова загрязнены значительно меньше, чем со стороны Охотского моря. Так, например, в Авачинской бухте частицы микропластика практически не обнаружены. Максимальные в рамках экспедиции концентрации зафиксированы в Охотском море. Стоит отметить, что оценки носят предварительный характер, более серьезные выводы можно будет сделать после подтверждения пластиковой природы всех обнаруженных частиц в лабораторных условиях.

Кроме того, в рамках экспедиции отобрано свыше 1000 проб морских организмов из различных типов, а также свыше 200 накопительных культур штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов, которые будут определены и систематизированы, в том числе молекулярно-генетическими методами в лабораторных условиях.

«Считаю, что коллектив успешно выполнил запланированную научно-образовательную программу экспедиции “Тихоокеанский плавучий университет”. Получено много новых научных данных, из которых некоторые являются абсолютно уникальными для данного региона. Комплексные исследования, проведенные учеными и студентами на борту НИС “Профессор Мультановский”, и сопоставление полученных в ходе экспедиции результатов из разных областей океанологии позволят нам получить интегральную оценку экологического состояния прибрежных акваторий Камчатки. Особенно хочу отметить невероятно приятную рабочую атмосферу, установившуюся во время экспедиции, а также высокую мотивацию участвовавших в ней студентов. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем они станут известными исследователями океана», — прокомментировала начальник экспедиции Олеся Рутенко, к. б. н, сотрудник Института Мирового океана ДВФУ.

Экспедиция проходила с 10 августа по 20 сентября 2023 года. В ней принимали участие научные коллективы из Института биологии южных морей А. О. Ковалевского РАН (г. Севастополь), Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН (г. Москва), Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского (г. Владивосток) и Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН.

Экспедиция проводится в рамках Национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

