Завершилась стажировка участников программы «Академический резерв»

21 и 22 сентября прошли заключительные дни стажировки для слушателей программы «Академический резерв» во Владивостоке.

21 сентября участники начали со знакомства с образовательной инфраструктурой кампуса, особенностями реализации программ в онлайн-формате, основными практиками работы с талантливой молодежью и поддержки деятельности молодых ученых.

Большой интерес стажеров вызвало знакомство с проектом «Умный кампус» ДВФУ. Заместитель директора Департамента по управлению имущественным комплексом, руководитель соответствующего проекта ДВФУ Евгений Ледков представил участникам программы особенности управления кампусом в режиме реального времени, познакомил с программным обеспечением и нюансами работы «Ситуационного центра ДВФУ».

Заместитель директора Конгрессно-выставочного центра ДВФУ Сергей Матлин рассказал слушателям программы об особенностях подготовки крупных международных событий, внебюджетной работе и сложностях содержания и ремонта ключевых площадок для мероприятий Университета.

На встрече с проректором по учебной работе, директором Школы экономики и менеджмента ДВФУ Еленой Гаффоровой стажеры узнали об особенностях организации учебного процесса в период проведения Восточного экономического форума, реализации учебного процесса в дистанционном формате, а также о загрузке учебных аудиторий в период проведения занятий.

Во второй половине дня участники программы посетили Дальневосточное отделение Российской академии наук. В рамках встречи с директором Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского, чл.-корр. РАН Игорем Долматовым молодые люди познакомились с деятельностью и инфраструктурой крупного дальневосточного научного учреждения.

22 сентября расписание стажеров было не менее насыщенным.

Участники программы обучения осмотрели жилые комплексы, предназначенные для проживания студентов и преподавателей ДВФУ, а также обслуживающего кампус персонала, изучили опыт университета по озеленению, уборке и содержанию прилегающей территории.

В рамках своей презентации Главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег Пак рассказал молодым людям об особенностях управления имущественным комплексом Медицинского центра, текущей работе и основных направлениях его развития.

Далее стажеры погрузились в особенности научной работы в ДВФУ. На встрече с и.о. проректора по научной работе ДВФУ Светланой Гончаровой участники программы обучения узнали об основных направлениях научной работы в университете, а также особенностях функционирования центров коллективного пользования.

Во второй половине дня состоялась деловая встреча с Заместителем Председателя Правительства Приморского края, курирующим вопросы экономического развития, промышленности и торговли, профессионального образования и занятости населения, сельского хозяйства, туризма Николаем Стецко. Собравшиеся обсудили вопросы развития Приморского края, поддержки научных исследований и развития образовательной и научной инфраструктуры края.

В завершении стажировки советник при ректорате ГУУ Сергея Чуева и проректор по дополнительному образованию Михаил Кривопал вместе с участниками программы подвели основные итоги недельной работы.

