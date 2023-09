Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершилась реконструкция улицы Коломникова, территории рядом с культурным центром «Москвич», а также участка возле станции метро «Текстильщики».

«Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения: установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Около культурного центра «Москвич» и выхода со станции метро «Текстильщики», который находится рядом, специалисты поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, установили городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к «Москвичу», реконструировали — теперь она более пологая и удобная. Для маломобильных горожан сделали пандус.

Бетонную стену (1,3 километра), которая тянется вдоль завода «Москвич» и площадки «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва», украсили граффити. Рисунки на стене около завода посвящены истории «Москвича» и его известным моделям, а вдоль «Технополиса Москва» — его производственным процессам.

Кроме того, на остановках общественного транспорта смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Оборудовали также новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки. Уделили внимание и благоустройству: разбили газон площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI