Ждём всех на полуфинале Лиги КВН ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
29 сентября 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления пройдёт полуфинал Лиги КВН ГУУ.
В следующем году Лиге КВН ГУУ 25 лет! А что вообще было 25 лет назад? Денди, сотки, VHS-касеты, Sega, Turbo…
Если для тебя это пустые слова, то скорее всего ты первак. И это круто!
Приходи на игру – мы отмотаем плёнку и перенесёмся во времена яркой музыки, игр, кассет – в общем окунемся в атмосферу по полной!
Мотать плёнку будут следующие команды:
«Ихние», ГУУ;
«Фильдепёрсовые», ГУУ;
«Мы подумаемЪ», РосНОУ;
«Команда Дам», РГУ им. Косыгина;
«АЕ», РЭУ им. Плеханова;
«Фиолетово», РГУ им. Косыгина;
«Парни по вызову», АГПС МЧС России;
Сборная КПК, КПК РТУ МИРЭА.
Уточним:
29 сентября;
17:00;
Актовый зал ГУУ.
Гостям университета необходимо заполнить форму болельщика.
Приходи и почувствуй этот вайб!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 22.09.2023
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