Ждём всех на полуфинале Лиги КВН ГУУ

29 сентября 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления пройдёт полуфинал Лиги КВН ГУУ.

В следующем году Лиге КВН ГУУ 25 лет! А что вообще было 25 лет назад? Денди, сотки, VHS-касеты, Sega, Turbo…

Если для тебя это пустые слова, то скорее всего ты первак. И это круто!

Приходи на игру – мы отмотаем плёнку и перенесёмся во времена яркой музыки, игр, кассет – в общем окунемся в атмосферу по полной!

Мотать плёнку будут следующие команды:

«Ихние», ГУУ;

«Фильдепёрсовые», ГУУ;

«Мы подумаемЪ», РосНОУ;

«Команда Дам», РГУ им. Косыгина;

«АЕ», РЭУ им. Плеханова;

«Фиолетово», РГУ им. Косыгина;

«Парни по вызову», АГПС МЧС России;

Сборная КПК, КПК РТУ МИРЭА.

Уточним:

29 сентября;

17:00;

Актовый зал ГУУ.

Гостям университета необходимо заполнить форму болельщика.

Приходи и почувствуй этот вайб!

