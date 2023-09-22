Деньги на бочку! В офисах МКБ пройдет акция ЦБ РФ «Монетная неделя»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –
Московский кредитный банк (МКБ) примет участие в акции Центробанка РФ «Монетная неделя», в рамках которой в десяти офисах МКБ за монеты мелкого номинала можно будет получить памятные монеты или купюры нового образца.
С 25 по 8 октября в десяти офисах банка в Москве и Подмосковье при обмене мелких монет на сумму от 500 до 1000 рублей можно получить памятную монету из недрагоценного металла.
А принесшим обменивать монеты на сумму от 1000 рублей выдадут купюру 100 рублей нового образца.
Участвовать в акции может каждый желающий, памятные монеты и купюры нового образца выдаются как часть суммы, которую получает принесший обменять монеты гражданин.
Акция пройдет в отделениях МКБ «Измайловское», «Коломенское», «Луков переулок», «Мытыщинское», «Подольское», «Раменское», «Серпуховское», «Цветной бульвар», «Чеховское», «Южнобутовское».
Подробности акции опубликованы на официальном сайте монетнаянеделя.рф
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