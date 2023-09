Деньги на бочку! В офисах МКБ пройдет акция ЦБ РФ «Монетная неделя»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) примет участие в акции Центробанка РФ «Монетная неделя», в рамках которой в десяти офисах МКБ за монеты мелкого номинала можно будет получить памятные монеты или купюры нового образца.

С 25 по 8 октября в десяти офисах банка в Москве и Подмосковье при обмене мелких монет на сумму от 500 до 1000 рублей можно получить памятную монету из недрагоценного металла.

А принесшим обменивать монеты на сумму от 1000 рублей выдадут купюру 100 рублей нового образца.

Участвовать в акции может каждый желающий, памятные монеты и купюры нового образца выдаются как часть суммы, которую получает принесший обменять монеты гражданин.

Акция пройдет в отделениях МКБ «Измайловское», «Коломенское», «Луков переулок», «Мытыщинское», «Подольское», «Раменское», «Серпуховское», «Цветной бульвар», «Чеховское», «Южнобутовское».

Подробности акции опубликованы на официальном сайте монетнаянеделя.рф

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI