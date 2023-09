Движение по нескольким улицам в центре города ограничат 23 сентября из-за проведения мотофестиваля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завтра, 23 сентября, в 13:50 закроют движение по внешней стороне Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Оно возобновится сразу после прохождения колонны. Кроме того, с 00:01 до 16:00 будут закрыты улица Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

Парковка в этих местах недоступна до 10:00 24 сентября.

Традиционный осенний мотопарад состоится в Москве 23 сентября

