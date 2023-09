Дайджест #ГУУговорит: «Рынок всегда голосует рублем, голосует евро, голосует долларом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жизнь бывает весьма изменчивой и непредсказуемой. Особенно это заметно по минувшей рабочей неделе. Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул и быстро затих. Курс рубля уже немного привычно нестабилен. Даже эксперты Государственного университета управления не сходятся во мнении относительно некоторых вопросов. Но тем наш дайджест и интересен, он показывает жизнь с разных точек зрения. Убедитесь сами.

— Ректор ГУУ Владимир Строев принял участие в пресс-конференции, посвященной старту проекта «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего», на которой сказал, что для подготовки востребованных кадров сегодня требуются новые подходы к обучению. «Учитывая стремительные темпы развития технологий, рынок труда нуждается в регулярном аналитическом анализе, чтобы вырастить квалифицированных специалистов. Одним из таких инструментов является проектное обучение, которое мы уже несколько лет реализуем в Государственном университете управления».

— Кандидат исторических наук, советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев опубликовал колонку об украинском национализме Зеленского. «Безусловно, этот предатель стал марионеткой в руках западных покровителей и манипуляторов. Их цель — создание на территории Украины антироссийского режима, разрыв исторических связей и уничтожение всего, что может говорить о совместной истории и величии советского прошлого», – говорит Сергей Владимирович.

— Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко дал комментарий на злободневную тему конфликта в Нагорном Карабахе. «Подписав в Праге четырехстороннее соглашение, Армения зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге», — напоминает эксперт. Нарушая его Армения продолжает терять влияние и контролируемое пространство. «Естественно, такое действие нынешних властей Армении и прежде всего Пашиняна вызывает вопрос, в чьих интересах он действует и в какое будущее ведет Армению», — указал Игорь Поляченко.

— Доцент ГУУ, эксперт Госдумы и ЦБ РФ, академик РАЕН Константин Андрианов рассказал о минусах отдельных форм кешбека и напомнил: «Кешбэк — это не форма заработка, а способ получения определенной выгоды от совершаемых покупок».

— Также Константин Андрианов считает, что курс рубля искусственно занижен Центробанком РФ. Нефть и газ растут в цене, западные рынки сбыта успешно заменены на южные и восточные, импорт переведён на рубли. «Таким образом, ни одной, даже мало-майской причины для хотя бы небольшого падения нашего рубля не было и нет. И объяснения Центробанка РФ, что якобы упал наш экспорт, резко возрос импорт и наш турпоток за рубеж, вследствие чего якобы кратно возрос спрос на инвалюту, не выдерживает никакой критики».

— В дополнение к теме курса рубля Константин Андрианов высказывает мнение, что национальная валюта может укрепиться в наступающий период налоговой отчётности. Такая вероятность существует, поскольку налоги платятся в рублях и может возникнуть спрос на рубль, а иностранную валюту будут продавать. Однако эксперт добавляет: «Даже если и будет его укрепление, скорее всего, оно не будет масштабным. Наиболее вероятным на ближайшие 2-3 месяца представляется курс в диапазоне 85-95 рублей за доллар и 90-100 рублей за евро».

— Продолжая этот разговор на страницах другого издания Константин Андрианов указывает на различия официальной и социальной инфляции. «При подсчете официальной инфляции анализируют товарную корзину, включающую около 500 позиций. Но потребительская корзина подавляющего большинства россиян включает порядка 30-40 позиций товаров первой необходимости. А именно цены на эти товары растут в наибольшей степени». Эксперт предупреждает, если официальная инфляция составит 10-15%, то реальная (социальная) инфляция в этом случае будет все 30-45%.

— Не менее трезво и реалистично Константин Андрианов оценивает повышение МРОТ на 18,5% Эксперт отмечает, что сейчас в России МРОТ составляет 16 242 рулей, и это более чем в два раза ниже стоимости набора товаров биологического минимума, так как сейчас он оценивается примерно в 35-40 тысяч рублей. Новый уровень МРОТ в 19 242 рублей будет также намного меньше этой суммы. «С другой стороны, лучше такое пусть незначительное повышение, чем вообще ничего», – заключил Константин Андрианов.

— Константин Андрианов критически высказывается также об инициативе введения «социальных полок» для пенсионеров. Он считает, что это полнейшая утопия и ни одна торговая компания не согласится на это. «Кроме того, полки с бесплатными товарами не лучшего качества выглядели бы как подачка и оскорбление для пожилых людей», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал почему Илон Маск выключил Starlink вокруг Крыма. Дело не миролюбии, а в том, что услуги связи ему никто не компенсирует. «И безусловно, тут есть перспективы просто развалить компанию, лишиться бизнеса. Этого Маск допустить не может. Но вот этот «альтруизм», который он демонстрирует, – это поиск новых возможностей заработать», – утверждает эксперт.

— Также Максим Чирков в эфире «Радио России» прокомментировал заявление Владимира Путина о завершении этапа восстановления российской экономики. Эксперт согласился с этой оценкой и отметил, что санкции западных государств лишили их же конкурентоспособности. В результате такой политики углеводороды стали дороже. «Санкции санкциями, а против объективных экономических реалий этим странам двигаться очень сложно».

— Кроме того, Максим Чирков комментирует продление эмбарго на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Словакии и Венгрии. «Даже транзит через территорию третьих стран украинского зерна используется для его перепродажи по более высоким ценам, подрывая конкурентоспособность западных сельхозпроизводителей. А это, в свою очередь, проблема даже не самих западных сельхозпроизводителей — они все равно на дотациях, — это, фактически, проблема бюджета этих стран».

— Заодно Максим Чирков повествует о том, как Украина и Польша из-за зерна поссорились. «Сейчас роль таких конфликтов возрастает, потому что все понимают, что у Украины нет других шансов выжить и остаться в том или ином виде независимым государством без поддержки огромного количества западных стран», — подчеркнул экономист.

— Ту же тему «аграрной войны» Максим Чирков продолжает на страницах другого издания. «Мы видим, что Польша очень жестко начала отстаивать интересы своих сельхозпроизводителей в экономическом конфликте с Украиной. Это говорит о том, что экономический интерес начинает преобладать над «политическим». Это уже проявляется и при покупке российских удобрений», – заявил эксперт.

— Ещё Максим Чирков дал короткую оценку рынку недвижимости. «Очевидно, что в России есть некоторый такой перегрев на рынке недвижимости. Он усиливается, потому что ставки по обычным кредитам растут. Ну а льготная ипотека получает все больше преимуществ, так как там ставка фиксированная».

— Также Максим Чирков оценил изменения в экономике России, произошедшие с начала частичной мобилизации. «Если говорить о безработице, то в России сейчас крайне низкий уровень. Роль спецоперации и частичной мобилизации здесь есть. Недавно появилась информация о том, что более 300 тысяч человек уже с начала года подписали контракты с Минобороны. В подавляющем большинстве это граждане, которые стали получать заработные платы в несколько раз выше, чем имели до этого», – утверждает экономист.

— В обстоятельной беседе с изданием «Свободная пресса» Максим Чирков оценил замороженные в России активы западных стран. «Мне вообще не очень понятно, почему обсуждаются 18 миллиардов долларов прибыли иностранных компаний, ведь это не основное, что заблокировано в России. Основное, если выразить в деньгах, это активы в виде ценных бумаг, в виде прав собственности на разное имущество. А там сумма гораздо больше», – уверяет эксперт.

— На страницах того же ресурса Максим Чирков комментирует повышение цен на энергоносители. Существующая тенденция к повышению цен из-за сокращения добычи и нестабильности энергетического рынка подогревается ещё и наступающим отопительным сезоном. «Кроме того, действующий „потолок цен“, который был введет Еврокомиссией, на самом деле вносит дисбаланс в энергетический рынок. Все это ведет к тому, что образуется дефицит энергоносителей, повышенный спрос. А рынок — он всегда голосует рублем, голосует евро, голосует долларом», — резюмировал Максим Чирков.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов опубликовал колонку о перспективах создания российско-турецкого газового хаба. «Беспокойство европейских стран — инициаторов антироссийских санкций – заключается в том, что российский газ будет приходить на турецкий хаб, смешиваться там с газом, поступающим, например, из Ирана или Азербайджана, и далее беспрепятственно продаваться в Европу, не попадая под санкции. Таким образом, страны ЕС опасаются, что хаб выступит простым и в то же время эффективным механизмом обхода санкций», – рассказывает Евгений Смирнов. В то же время он не забывает и о существующих разногласиях Турции и России в этом вопросе.

— Евгений Смирнов и заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой рассказали о вероятном «шатдауне» в США. «Текущий финансовый год в США заканчивается 30 сентября 2023 года. К этому моменту конгресс должен согласовать окончательный вариант бюджета-2024. На данный момент очевидно, что из-за существующих разногласий в законодательных органах США бюджет страны принят не будет», – считает Александр Рудой. Однако Евгений Смирнов замечает, что «шатдауны» в США периодически случаются и не оказывают значительного влияния на экономику. «Предпосылок для того, чтобы в экономике США начался спад производства и снижение ВВП, практически нет», – подытожил эксперт.

— Единолично Евгений Смирнов рассказал о лазейках в антироссийских санкциях, благодаря которым в ЕС сохраняется спрос на отечественную нефть и нефтепродукты. Закупки идут через Индию и Китай. Более того, в условиях роста цен на нефть ЕС прибегнул к субсидированию её потребления, таким образом поддерживая его. «Поэтому анонсированная ЕС смена поставщиков нефти и нефтепродуктов – не более чем фикция, технический момент, не отражающий реальной картины поставок», – заключает экономист.

— Член Общественного совета при МВД России, профессор ГУУ Владимир Волох высказался о неэффективной работе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и введении адаптационных курсов для мигрантов, которые предлагается сделать необязательными. По словам профессора, ситуация выглядит скорее желанием ФАДН отчитаться о проделанной работе, а не стремлением реально улучшить положение. «Поэтому-то к презентации курсов по адаптации остался широкий круг вопросов. Например, о том, как заинтересовать иностранных граждан, чтобы те тратили личное время на занятия. Нет норм закона, которые понудили бы посещать подобные курсы, так что не исключено их полное игнорирование», – беспокоится Владимир Волох.

— Также Владимир Волох комментирует инициативу запрета свободной продажи мигрантам гражданского оружия. Он не считает, что законопроект будет эффективен: «Если посмотреть статистику совершаемых преступлений с применением оружия со стороны мигрантов, то они минимальны, здесь лидируют российские граждане». Тем не менее эксперт предположил, что данный законопроект всё же будет принят.

— Накануне совещания глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й Генеральной ассамблеи ООН Владимир Волох рассуждает о возможностях БРИКС. «Пока данный альянс в основном генерирует идеи и не очень активно претворяет проекты в жизнь, поскольку не выработал для себя четкую линию, однако за последний год ее влияние заметно укрепилось – сила блока стремится выйти за рамки пяти стран. БРИКС располагает достаточным потенциалом стать не только геоэкономической, но и геополитической организацией».

— Доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов в эфире программы «Сигналы точного времени» рассказывает о недобросовестности банковских служащих, которых порой правомерно будет назвать мошенниками. К сожалению, пользователям банковских услуг порой не хватает финансовой грамотности, чтобы обезопасить себя от их действий, регулирующие органы не могут всё контролировать, а законодательство недостаточно сурово к нарушителям прав потребителей.

— Также Николай Кузнецов проанализировал действия Центробанка по стабилизации курса рубля. Он отмечает, что до определенного момента повышение ключевой ставки – это рабочий метод. Но нужно понимать, что «охлаждая» экономику, мы вместе со снижением курса доллара и инфляции снижаем и наш уровень жизни. «Говоря о среднесрочных трендах, можно предположить, что курс доллара до конца года будет находиться в диапазоне 90–97 рублей. Этот довольно большой коридор обусловлен сложностью прогнозирования в условиях разрушенных финансовых отношений и геополитических рисков», – признаёт экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева оценила меры по устранению «социального сиротства» российских пенсионеров. Это снижение расходов на оплату ЖКУ, лекарственные средства, питание. «Помимо стандартных скидок и привилегий в системе ретейла предлагается выделение для пенсионеров особых «социальных полок» на стеллажах с определённым видом товаров, сейчас только отдельные товары, например, с истекающим сроком годности помечаются специальными стикерами. Приставка «социальная» может появиться у многих фермерских ярмарок», – считает эксперт.

— Кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Светлана Гришаева вместе с другими экспертами рассуждают о причинах суеверия, касающегося запрета отмечать 40-летие. «Суеверия, благодаря использованию привычных, повторяющихся паттернов поведения, уменьшают чувство страха и беспомощности, в том числе и за счёт веры в защиту со стороны сверхъестественных сил. Например, одно из объяснений, почему не принято отмечать 40 лет, то, что 40 – вообще несчастливое число, в котором звучит слово «рок». Не отмечая этот юбилей человек как будто бы обходит этот рок, защищается от потенциального несчастья», – считает психолог.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова рассказала каким образом преодолеть психологическую границу между отпуском и работой. «Сделайте более комфортным и менее раздражающим звонок будильника, например, выбрав мелодию, напоминающую морской прибой. По возможности откажитесь от излишнего информационного шума дома, заменив телевизор и компьютер релаксирующей музыкой».

На этом пока всё. Следующая неделя обещает быть даже чрезмерно весёлой. В ГУУ пройдёт Всероссийская школа КВН, Фестиваль детских команд «КВН Первых», полуфинал университетской лиги КВН, а также наша команда «Ихние» сыграет в четвертьфинале Московской студенческой лиги в «Планете КВН». Следите за новостями на сайте, анонсы событий были, есть и будут. Приятных выходных.

