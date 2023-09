ГУУ приглашает посетить выставку «Моя большая земля»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 15 сентября 2023 года по 28 января 2024 года в Государственном центральном музее современной истории России реализуется историко-культурный мультимедийный выставочный проект «Моя большая земля», посвящённый 35-летию одной из самых знаменитых постановок выдающегося режиссёра и актёра Олега Табакова — спектаклю «Матросская Тишина» по пьесе Александра Галича. Куратор проекта — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист Российской Федерации Владимир Машков.

Экспозиция включает коллаборации различных видов искусства: театра, живописи, литературы, кино, музейного дела, а сама выставка превращена в иммерсивное пространство. Среди экспонатов вы найдете фотографии, документы, сценические костюмы, картины, афиши, плакаты из фондовых собраний ведущих отечественных музеев и архивов.

Посетителей ждет насыщенная просветительская программа: экскурсии, читки мини-пьес студентов театральных вузов, показы записей спектакля разных лет, встречи с артистами.

Главная цель выставки — показать в современном музейном формате, с использованием новейших технологических решений историю нашей страны в 1920—1940-e годы, погрузить посетителей в сложную и противоречивую эпоху через призму событий, разворачивающихся в спектакле.

Напомним, что спектакль «Матросская тишина» посвящён истории семьи, представленной на фоне эпохи, самоотверженной отцовской любви и родительскому всепрощению, позволившим героям пьесы пережить самые трудные испытания.

Вход на выставку возможен в рамках реализации культурной программы «Пушкинская карта».

По экспозиции разработаны специальные тематические экскурсии. Бесплатные сборные экскурсии проходят по выходным в 16:00, необходима предварительная запись по телефону: 8(495)699-67-24. По этому же номеру можно записаться на групповое посещение в удобную дату и время.

