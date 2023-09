В этом году суперсервисом «Переезд в Москве» на портале mos.ru воспользовались уже более 33 тысяч раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Суперсервисом «Переезд в Москве» за восемь месяцев этого года воспользовались более 33 тысяч раз. Он пригодится горожанам, переезжающим из одного района столицы в другой, и тем, кто переселяется в Москву из других регионов страны. В суперсервисе содержатся пошаговые инструкции, которые помогают узнать, как решить бытовые вопросы при переезде и комфортно адаптироваться на новом месте.

Чаще всего пользователи изучают материалы об образовании детей, оформлении обязательных документов и статьи о столичном здравоохранении.

«Переезд в новый город или район — жизненная ситуация, в которой важно иметь под рукой четкую инструкцию, рассказывающую о том, как действовать и о чем не забыть. Для этого в суперсервисе собрана информация обо всем самом необходимом на новом месте — от оформления документов до планирования досуга. При этом наборы инструкций адаптированы под конкретный сценарий переезда. Если семья переезжает с детьми, сервис подскажет, как записать ребенка в детский сад или в первый класс, а если есть личное авто — предоставит подробные материалы о том, как и где оформить полис ОСАГО или парковочное разрешение, где находить и оплачивать штрафы и многое другое. Все статьи суперсервиса разработаны совместно со специалистами профильных ведомств и содержат только проверенную и актуальную информацию», — отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

Воспользоваться материалами может любой пользователь портала mos.ru. Для этого нужно перейти в каталог услуг и в разделе «Жилье, недвижимость, земля» выбрать «Переезд в Москве». Для получения набора персональных инструкций на каждом этапе пользователям необходимо пройти небольшой опрос, в котором потребуется уточнить, в свою или съемную квартиру он переезжает, с детьми или без, есть ли питомец, пользуется ли семья личным транспортом или актуальны только рекомендации по использованию общественного транспорта.

В конце каждой статьи также есть чек-лист, где можно отметить изученные материалы, чтобы ничего не забыть. Для авторизованных пользователей mos.ru инструкции сохранятся в сервисе. В любой момент к ним можно вернуться и продолжить изучение с того места, где вы остановились.

На сегодняшний день в суперсервисе доступно два раздела с подробными материалами для новоселов. В разделе «Первый месяц после переезда» пользователи получают персональные инструкции о том, как зарегистрироваться в Москве и оформить необходимые документы, где и как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, как прикрепиться к ближайшей поликлинике и устроить детей в школу, какие городские сервисы могут пригодиться. Раздел «Адаптация на новом месте» содержит материалы о досуге в столице, работе городского транспорта, ветеринарных услугах, а также инструкции по адаптации на новом месте для всей семьи и даже статьи о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Онлайн-сервисы, ИТ-платформы и цифровой двойник: на Московском урбанистическом форуме рассказали о главных технологиях городаЗабота о новоселах на каждом этапе: как суперсервисы помогают москвичам

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI