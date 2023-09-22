В ноябре на Физтехе пройдет международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Ведется прием докладов на 10-ю международную конференцию «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2023», которая пройдет в очно-заочном формате с 22 по 23 ноября. В мероприятии примут участие спикеры из России, Китая, Турции и других стран.
Тематика работы конференции разделена на четыре секции:
· Телекоммуникационные системы и сети
Системы и сети беспроводной передачи данных. Обработка сигналов, изображений, звука и видео. Оптоволоконные сети и технологии. Программно-определяемые сети и виртуализация сетевых функций. Проектирование и управление компьютерными сетями. Мультимедийные и телекоммуникационные сервисы, в том числе для дистанционного образования.
· Системы радиолокации и радиосвязи
Радиолокационные и связные станции. Спутниковая и мобильная широкополосная связь. Радиосвязь и широкополосный доступ в Арктике. Спутниковый интернет вещей. СВЧ-устройства и антенны. Приемопередающая и каналообразующая аппаратура. Вычислительные комплексы и программно-алгоритмическое обеспечение радиосистем. Электродинамика. Перспективные радиоматериалы.
· Компьютерные системы и обработка информации
Системы моделирования в технике. Архитектура суперкомпьютеров и специализированных вычислительных систем реального времени. Аппаратные ускорители. Алгоритмические способы ускорения вычислений. Виртуальные вычислительные среды. Общее системное программное обеспечение. Инструменты и технологии разработки прикладного программного обеспечения. Визуальное программирование. Системы защиты информации. Информационная безопасность в сетях передачи данных и сетевое кодирование.
· Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в телекоммуникациях
Системы ИИ. Прикладные системы с ИИ. Системы распознавания образов. Нейросети. Аппаратная реализация нейросетей и нейрокомпьютеры. Сети Deep Learning. Системы анализа данных. Системы Data Mining и Big Data. Системы поддержки принятия решений. Биологически-инспирированные системы управления. Адаптивные системы управления.
Участников ждут пленарное заседание с приглашенными докладчиками, параллельные тематические сессии с устными докладами и круглый стол «Развитие систем спутниковой связи».
Для подачи работ на конференцию необходимо зарегистрироваться и предоставить доклад в соответствии с шаблоном для публикации. Прием работ длится до 1 ноября. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Мероприятие организовано МФТИ, Физтех-Союзом и ООО ЦИТМ «Экспонента».
Рабочие языки конференции — английский и русский.
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