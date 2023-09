В ноябре на Физтехе пройдет международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ведется прием докладов на 10-ю международную конференцию «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2023», которая пройдет в очно-заочном формате с 22 по 23 ноября. В мероприятии примут участие спикеры из России, Китая, Турции и других стран.

Тематика работы конференции разделена на четыре секции:

· Телекоммуникационные системы и сети

Системы и сети беспроводной передачи данных. Обработка сигналов, изображений, звука и видео. Оптоволоконные сети и технологии. Программно-определяемые сети и виртуализация сетевых функций. Проектирование и управление компьютерными сетями. Мультимедийные и телекоммуникационные сервисы, в том числе для дистанционного образования.

· Системы радиолокации и радиосвязи

Радиолокационные и связные станции. Спутниковая и мобильная широкополосная связь. Радиосвязь и широкополосный доступ в Арктике. Спутниковый интернет вещей. СВЧ-устройства и антенны. Приемопередающая и каналообразующая аппаратура. Вычислительные комплексы и программно-алгоритмическое обеспечение радиосистем. Электродинамика. Перспективные радиоматериалы.

· Компьютерные системы и обработка информации

Системы моделирования в технике. Архитектура суперкомпьютеров и специализированных вычислительных систем реального времени. Аппаратные ускорители. Алгоритмические способы ускорения вычислений. Виртуальные вычислительные среды. Общее системное программное обеспечение. Инструменты и технологии разработки прикладного программного обеспечения. Визуальное программирование. Системы защиты информации. Информационная безопасность в сетях передачи данных и сетевое кодирование.

· Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в телекоммуникациях

Системы ИИ. Прикладные системы с ИИ. Системы распознавания образов. Нейросети. Аппаратная реализация нейросетей и нейрокомпьютеры. Сети Deep Learning. Системы анализа данных. Системы Data Mining и Big Data. Системы поддержки принятия решений. Биологически-инспирированные системы управления. Адаптивные системы управления.

Участников ждут пленарное заседание с приглашенными докладчиками, параллельные тематические сессии с устными докладами и круглый стол «Развитие систем спутниковой связи».

Для подачи работ на конференцию необходимо зарегистрироваться и предоставить доклад в соответствии с шаблоном для публикации. Прием работ длится до 1 ноября. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие организовано МФТИ, Физтех-Союзом и ООО ЦИТМ «Экспонента».

Рабочие языки конференции — английский и русский.

