В Москве с начала года провели более шести миллионов лучевых исследований

В столице с начала этого года провели более шести миллионов лучевых исследований с использованием цифрового тяжелого медицинского оборудования. Об этом сообщил Илья Тыров, исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

«Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, и одним из важных этапов этой работы стало развитие единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Он позволил обеспечить возможность централизации службы лучевой диагностики и разработать новую модель описания лучевых исследований. В результате был образован Московский референс-центр лучевой диагностики. С начала этого года в Москве выполнили более шести миллионов КТ, МРТ и других лучевых исследований, свыше трех миллионов из которых проанализировали в референс-центре», — рассказал Илья Тыров.

На службе у пациентов: как устроен столичный референс-центр лучевой диагностики

Сегодня рентгенологические исследования, которые проводят во взрослых поликлиниках, анализируют в едином круглосуточном референс-центре. Он работает в составе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Любой житель Москвы может получить заключение высококвалифицированного узкопрофильного эксперта, выполнив процедуру в своей районной поликлинике и не выезжая при этом в другой конец города. Медицинское изображение автоматически попадает в ЕРИС ЕМИАС, откуда его забирает на описание врач-рентгенолог. В течение нескольких часов готовое описание и исследование появляются в электронной медицинской карте пациента.

«В настоящий момент почти все рентгенологи взрослых поликлиник столицы, а это более 300 врачей, работают в Московском референс-центре, круглосуточно описывая лучевые исследования пациентов. Централизация лучевой диагностики позволила улучшить качество работы врачей-рентгенологов и сократить время подготовки заключения для пациента. За все время существования подразделения проведено более восьми миллионов описаний лучевых исследований: компьютерных и магнитно-резонансных томограмм, маммограмм и рентгенологических снимков. И с каждым годом количественные и качественные показатели растут: с начала 2023 года уже обработано более трех миллионов описаний, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Одно из важных направлений этой работы — внедрение технологий компьютерного зрения в медицину. Реализацией проекта занимается комплекс социального развития Москвы совместно с городским Департаментом информационных технологий. Использование технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностику, а медперсонал при этом получает информацию, необходимую для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — ведущая научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития Мэрии Москвы, основанная в 1996 году. Она специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы медучреждений, проведении научных исследований, а также образовании медицинских работников.

