ВШБ ГУУ сохранила 2 место в Народном рейтинге MBA.SU 2023

Портал «МВА в Москве и России» опубликовал результаты XIV Народного рейтинга российских бизнес-школ, осуществляющих обучение по программам MBA и Executive MBA. Высшая школа бизнеса ГУУ в очередной раз сохранила за собой второе место в группе сильнейших российских бизнес-школ.

Рейтинг базируется на результатах ежегодных опросов выпускников программ MBA и Executive MBA. В этом году в опросе приняли участие 928 выпускников 39 российских бизнес-школ из 10 регионов (это не менее 95% сегодняшнего рынка программ МВА и ЕМВА в России). К исследованию были приглашены те, кто закончил обучение в 2020-2021 гг.

Высокую оценку наших выпускников получили рост дохода, карьерный рост, полезность связей и личное и профессиональной развитие. В результате Высшая школа бизнеса ГУУ набрала 21,79 балла и вошла в группу школ, которым присвоено 2 место.

Поздравляем с достойным результатом команду школы, преподавателей, всех, кто внес свой вклад в разработку и реализацию программы МВА!

