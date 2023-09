Вкладывать с выгодой! МКБ повысил ставки по рублевым вкладам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) увеличил ставки по некоторым рублевым вкладам. Новые условия начинают действовать с сегодняшнего дня.

Так, открывая вклад «МКБ Преимущество+» на срок 3 месяца и сумму до 1 млн рублей можно получить доходность в 15% годовых.

Значительно выросли ставки по вкладам «МКБ Преимущество». Так, при размещении до 3 млн рублей на срок до 6 месяцев доходность депозитов составит 12% годовых. А при размещении на 36 месяцев ставка составит 13%. Вклады можно открыть дистанционно через платформу «Финуслуги» Московской биржи.

Увеличены ставки по вкладам «МКБ Яркий» и «МКБ Перспектива». В частности, их максимальная доходность при размещении на 6 месяцев выросла до 12% и 12,30% соответственно.

«МКБ всегда реагирует на изменение конъюнктуры рынка и улучшает условия по сберегательным продуктам. Депозиты — понятный и консервативный финансовый инструмент для сохранения и приумножения средств. Обновленные ставки позволят клиентам выбрать наиболее подходящий продукт с учетом их потребностей», — прокомментировала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

Подробная информация об условиях по депозитам и другим продуктам банка опубликована в мобильном приложении и на сайте МКБ. Актуальные новости и информация о жизни банка публикуется в официальном телеграм-канале МКБ.

