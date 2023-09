Более семи тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря предоставлению участков под строительство производств за один рубль в год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы

Более семи тысяч рабочих мест создадут в столице при реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству промышленных предприятий. С марта 2022 года город заключил договоры аренды земельных участков с 20 инвесторами по льготной ставке в размере один рубль в год. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С марта прошлого года город предоставил землю 20 инвесторам за рубль в год для создания новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Общая площадь выделенной земли составляет почти 70 гектаров. Благодаря данной мере поддержки в столице появятся предприятия по выпуску пищевой продукции, стройматериалов, мебели и других товаров, а инвесторы смогут существенно сэкономить на аренде земли», — рассказал Владимир Ефимов.

20-м инвестором, с которым столица заключила договор, стала компания, которая займется строительством пищевого кластера в Троицком административном округе. Там появятся небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.

«Договор аренды участка площадью 27,4 гектара заключен на пять лет, льготная ставка в размере один рубль в год будет действовать в течение всего срока. За это время инвестор должен создать пищевой кластер общей площадью 163,2 тысячи квадратных метров», — отметил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам исполняющего обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в кластере будет создана вся необходимая инфраструктура для развития пищевых производств. Планируется, что арендовать первые помещения производители смогут уже в следующем году. Кроме того, благодаря реализации проекта в Троицком административном округе появится около 3,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Москва помогает локализовать бизнес в городе, предоставляя земельные участки всего за один рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.

