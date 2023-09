21.09.2023 WZE S.A. w Zielonce współproducentem elementów rakiet dla Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

21 września br., Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej spotkał się z kadrą kierowniczą i pracownikami Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, gdzie m. in. rozbudowywany jest kompleks produkcyjny elementów pocisku PAC3-MSE.

WZE S.A. realizują zadania na potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie remontów, produkcji i modernizacji wyrobów radiolokacyjnych, rozpoznania i walki elektronicznej oraz sprzętu obrony przeciwlotniczej. Od 2015 roku oprócz dotychczasowej swojej, działalności firma realizuje nowe projekty, w tym m.in.: stworzenie centrum serwisowania rakiet NSM firmy Kongsberg oraz uczestniczy w offsecie dla programu Wisła współpracując z koncernami Raytheon i Lockheed Martin.

„Kolejnym osiągnięciem jest laboratoriom, które przysłuży się badaniom i rozwojowi rakiet. Zarówno jeśli chodzi o rakiety firmy Kongsberg, czyli te które służą nam do obrony wybrzeża w Morskiej Jednostce Rakietowej, jak również rakiet wykorzystywanych w systemach amerykańskich. To nasze wspólne wielkie osiągnięcie. Trzeci ważny element, który jest tworzony tu w Zielonce, jako rezultat pracy inżynierów zatrudnionych w tych zakładach to możliwość dookólnej obserwacji terenu. Te urządzenia są już instalowane na BWP Borsuk, a więc produkcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jestem przekonany, że będzie to kolejny flagowy produkt grupy. Rzeczywiście jest to rezultat wiedzy i kreatywności pracowników WZE S.A. w Zielonce”

– mówił minister Błaszczak.

Dzięki współpracy Wojskowych Zakładów Elektronicznych z podmiotami zagranicznymi powstaje kompleks produkcyjny sekcji przedziału gazodynamicznego pocisku PAC3-MSE, która ma zapewnić korektę lotu pocisku. WZE S.A. jest drugim podmiotem na świecie posiadającym tę technologię. Najnowszą inwestycją w ramach umowy offsetowej z Lockheed Martin jest budowa HWIL –laboratorium Hardware in the Loop. Będą tam prowadzone badania systemów i pocisków łączące symulacje cyfrowe z fizycznymi testami działania kluczowych komponentów, takich jak głowice naprowadzające i układy sterowania z wykorzystaniem technologii HWIL (ang. Hardware-In-the-Loop). Projekt ten jest realizowany w ramach offsetu związanego z pierwszą fazą programu Wisła i da PGZ.

„Jestem z tego dumny, że produkcja ważnych elementów systemów rakietowych odbywa się tu w Zielonce. To bardzo doba wiadomości dla bezpieczeństwa Polski, ale także dla państwa – pracowników zakładu. Pracy dla państwa nie zabraknie. Były czasy, kiedy redukowano liczbę pracowników w tych zakładach, kiedy nie było perspektyw. Teraz perspektywy są, to są bardzo dobre perspektywy. Jestem dumny, że ten budynek, w którym znajduje się centrum serwisowe rakiet Kongsberga już jest, że pierwsze rakiety wykorzystywane przez Morską Jednostkę Rakietową są serwisowane w tym budynku. Budowa ruszyła w roku 2019, dziś już odbywa się serwis. W kolejnych budynkach niebawem rozpocznie się budowa elementów rakiet systemu PATRIOT”

– zaznaczył szef MON.

W WZE S.A. powstaje również system obserwacji dookrężnej (SOD) zaprojektowany do Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty BORSUK tak, aby zapewnić załodze w sposób ciągły obraz otoczenia wozu w czasie rzeczywistym niezależnie od oświetlenia i warunków panujących na zewnątrz pojazdu. Dane pozyskiwane są przez zestaw kamer światła widzialnego oraz pasma termowizyjnego, rozmieszczonych na wozie w sposób zapewniający 360° pokrycie bliskiego otoczenia wozu, następnie dane są przetwarzane oraz wyświetlane na terminalach wewnątrz wozu. Na NBPWP Borsuk SOD współpracuje z systemem wieżowym ZSSW-30 oraz ma możliwość pozyskiwania i wyświetlania informacji z systemu nawigacyjnego TALIN. System posiada architekturę otwartą i elementy sztucznej inteligencji.

