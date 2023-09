21.09.2023 Wizyta ministra de finanzas Magdaleny Rzeczkowskiej w Mołdawii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

19 września w Kiszyniowie miało miejsce spotkanie ministra financiera Magdaleny Rzeczkowskiej z ministra financiera Mołdawii Veronicą Sireteanu, dyrektorem Urzędu Celnego Igorem Talmazanem oraz dyrektorem Urzędu Podatkowego Petru Rotaru.

Głównym tematem spotkania było wzmocnienie relacji dwustronnych oraz okazanie wsparcia Mołdawii w staraniach o akcesję do UE.

Ważną kwestię stanowiło także zacieśnienie współpracy w wymiarze celno-skarbowej ochrony granic.

Celem przewodnim wizyty było wzmocnienie polsko-mołdawskich wzajemnych relacji dwustronnych oraz podkreślenie, że Mołdawia ma poparcie Polski na ścieżce akcesji do Unii Europejskiej.

Władze polskie nie tylko wyrażały poparcie dla mołdawskiej polityki akcesyjnej do UE, ale także wielokrotnie udzielały pomocy materialnej, eksperckiej i finansowej władzom centralnym i lokalnym Republiki Mołdawii

– ministra powiedziała Rzeczkowska.

Kulminacją wizyty było podpisanie przez minister Rzeczkowską i minister Sireteanu Memorando de entendimiento w sprawie technicznej współpracy podatkowej. Oba ministerstwa zadeklarowały tym samym, że będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą w obszarze podatków.

Z naszego punktu widzenia sprawiedliwy, zrównoważony i przejrzysty system podatkowy ma kluczowe znaczenie dla przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i stymulowania wzrostu gospodarczego. Opodatkowanie zapewnia rządom niezbędne zasoby do inwestowania w infrastrukturę krytyczną, usługi publiczne i programy opieki społecznej, rozumiane także, jako kapitał ludzki. Moim zdaniem, choć nadal jest wiele do zrobienia, Mołdawia jest na dobrej drodze do stworzenia jeszcze bardziej przyjaznego dla biznesu i inwestorów otoczenia

– ministra powiedziała Rzeczkowska.

Szczegółowy Zakres Programu współpracy podatkowej dla mołdawii na rok 2024 będzie sporządzony podczas planowanej w kiszyniowie na przełomie listopada i grudnia br., Wizyty ekspertów centrum solidriNości PODYJ ISDUMTI Ci Międzynarodowej.

Drugi obszar rozmów ministrów oraz mołdawskich celników i urzędników podatkowych dotyczył zacieśniania współpracy z Mołdawią w wymiarze celno-skarbowej ochrony granic. W ocenie polskiej minister ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski zwłaszcza w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

