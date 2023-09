21.09.2023 Rząd i Polacy stoją murem za polskim mundurem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rząd i Polacy stoją murem za polskim mundurem21.09.2023

„Proszę, żebyście pamiętali, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Dziękuję Wam za Waszą codzienną służbę. Dzięki niej Polska jest bezpieczna. I zapewniam Was, że Prawo i Sprawiedliwość dopełni wszelkich starań, żeby Polska była bezpieczna.(…) Stąd też nasze działania związane ze wzmocnieniem, rozwojem Wojska Polskiego, wyposażeniem Wojska Polskiego w nowoczesną broń, zwiększeniem liczebnym Wojska Polskiego. Podobne procesy zachodzą jeżeli chodzi o Straż Graniczną, jeżeli chodzi o polską Policję” – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej w MSWiA.

21 września br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Konferencja poświęcona była sytuacji na wschodniej granicy Polski oraz atakom na dobre imię żołnierzy Wojska Polskiego oraz i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy każdego dnia odpierają ataki hybrydowe.

Szef MON oraz premier M. Morawiecki i minister M. Kamiński podziękowali żołnierzom i funkcjonariuszom za służbę na granicy. Wojsko Polskie jest zaangażowane we wsparcie Straży Granicznej w ochronę granicy od 2021 r, gdy rozpoczęły się ataki hybrydowe. Żołnierze w ramach wsparcia m. in. patrolują pogranicze polsko-białoruskie.

„Mamy do czynienia z atakami na Polskę, ale dzięki właśnie Waszej postawie odeprzemy te ataki. Dwa lata temu również zaczęło się od ataku na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, kiedy to wycieczki na granicę urządzali posłowie opozycji – przede wszystkim z Koalicji Obywatelskiej. Potem nastąpił szturm na granicę w listopadzie 2021 roku. Ale ten szturm został odparty. Granica została utrzymana. Dziś jesteśmy przygotowani na to żeby odeprzeć kolejny szturm. (…) Jeszcze raz chciałbym Wam podziękować za Waszą codzienną służbę i zapewnić Państwa, że stoimy murem za polskim mundurem”

– zaznaczył minister Błaszczak.

„Zawsze w naszej historii byli tacy, którzy działali na szkodę Polski. Tak było w XVIII wieku przed upadkiem Rzeczypospolitej. Tak było i później. Ale oni zawsze stanowili mniejszość. Ich działania były wykorzystywane przez wrogów Polski. Możemy być pewni, że ten film zostanie wykorzystany przez wrogów Polski”

– powiedział szef MON, nawiązując do filmu „Zielona granica” i do ataków na polski mundur.

