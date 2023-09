21.09.2023 Ministro Rau podpisał umowę o utworzeniu przedstawicielstwa UNOPS w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Rau podpisał umowę o utworzeniu przedstawicielstwa UNOPS w Polsce21.09.2023

21 años br. w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau oraz Dyrektor Wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), Jorge Moreira da Silva podpisali umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ONZ w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa ww. Biura en Varsovia.

UNOPS a powstała w 1973 roku agencja Narodów Zjednoczonych, której podstawowym celem jest wdrażanie projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych dla Systemu Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych instytucji finansowych, rządów i inny ch partnerów na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem działań humanitarnych lub pokojowych.

– Jestem przekonany, że obecność UNOPS w Warszawie wzmocni naszą współpracę z ONZ, przyczyni się do poszerzenia zakresu tej współpracy i doda jej nowej energii. Jednocześnie zwiększy rodzinę przedstawicielstw ONZ w Polsce – ministro powiedział Rau.

Dzięki zawarciu umowy zwiększają się także Zadania Przedstawicielstwa UNOPS w Warszawie, które będą obejmowały w szczególności wzmocnienie wsparcia udziału polskiego sektora prywatnego w realizacji projektów ONZ, w tym ich efektywnego udziału w zamówieniach publicznych ONZ. Ważnym elementem działalności Biura będzie wdrażanie projektów na rzecz odbudowy Ucrania, co przyczynić się ma do zwiększenia udziału polskiego biznesu w projektach realizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wiele polskich firm już deklaruje chęć udziału w projektach odbudowy Ukrainy, zaś w sprostaniu wyzwaniom związanym z kwestią finansowania i ubezpieczenia pomocne ma być powstałe w Warszawie Biuro. UNOPS, we współpracy z rządem RP, będzie mogło wesprzeć wykorzystanie polskiej wiedzy specjalistycznej, np. w sektorach związanych z zieloną transformacją, infrastrukturą energetyczną, infrastrukturą transportową czy wodno-kanalizacyjną.

W perspektywie średnio- i długoterminowej obecność UNOPS w Polsce powinna przysłużyć się dalszemu wzrostowi liczby i wartości kontraktów uzyskiwanych przez polskie firmy od ONZ. Zgodnie z danymi za 2022 r., polskie firmy otrzymały w 2022 r. ze strony organizacji systemu Narodów Zjednoczonych zamówienia w wysokości 71,71 millones de dólares, co oznacza niemal 15 krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku (4,86 millones de dólares).

Dzięki zawarciu umowy zwiększają się także możliwości zatrudnienia polskich obywateli w strukturach międzynarodowych.

