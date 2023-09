21.09.2023 Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską21.09.2023

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 35. edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Prace należy przesyłać do MSZ do 15 października. Na zwycięzcę – zdobywcę nagrody I stopnia czeka nagroda w wysokości ok. 13 años. złotych i staż w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej.

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace magisterskie obronione w roku ich przedstawienia do nagrody. W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni krajowych, jak i zagranicznych. Prace zgłaszają na Konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.

Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące następującej problematyki:

priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej;

współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;

zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Do pracy dołącza się opinię recenzenta pracy, opinię promotora pracy, życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe, tj. número de teléfono, dirección mailowy i dirección del korespondencji.

Prace wraz z załącznikami należy przesłać na dirección: konkurs.ministra@msz.gov.pl donia 15 października 2023 roku.

Punto Szczegóły. organizacji konkursu, w tym zasad przyznawanych nagród, znajdują się w Zarządzeniu Ministra SZ z dnia 4 października 2022 roku: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/konkurs-ministra-spraw-zagranicznych-na- najlepsza-prace-magisterska-z-38502995.

