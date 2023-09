21.09.2023 Varsovia, MSWiA Polscy mundurowi służą Tobie i Twoim bliskim – bezpieczna granica to bezpieczne ulice polskich miast

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polscy żołnierze, strażnicy graniczni i policjanci chronią nasz kraj

Polska granica wymaga dziś wzmocnionej ochrony – zapewniają ją polskie służby mundurowe. Białoruski reżim, w porozumieniu z Putinem, atakuje granice naszego kraju za pomocą migrantów z odległych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

– Celem tego ataku była destabilizacja, doprowadzenie do caosu i ośmieszenie Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Sprowadzanie tysięcy osób, a następnie przepychanie ich na pas graniczny z Polską jest próbą destabilizacji naszego kraju i zasiania niepokoju wśród Polek i Polaków. Dzięki odwadze i determinacji polskich służb, nasza granica jest stale monitorowana, a szturmy agresywnych osób są odpierane.

– Przygotowaliśmy zarówno gotowość po stronie naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Policji, Wojska Polskiego i przygotowaliśmy również zaporę, która powstała bardzo szybko, wbrew obawom, zapowiedziom, wątpliwo ściom – zaznaczył szef rządu.

Zbudowaliśmy w rekordowym tempie barierę długą na 187 km – jest ona nieocenionym wsparciem dla pilnujących granicy żołnierzy i strażników granicznych. Jednocześnie zainwestowaliśmy w budowę systemu monitorowania – tzw. zapora elektroniczna na długości 206 km umożliwia Straży Granicznej szczegółowe monitorowanie granicy polsko-białoruskiej.

Szacunek dla polskich służb

Bezpieczeństwo Polski i jej obywateli jest priorytetem. Właśnie dlatego zmobilizowaliśmy tysiące żołnierzy i strażników, aby polsko-białoruska granica była szczelna, a wszelki ruch odbywał się zgodnie z prawem i pod kontrolą.

– Patrzmy na to, co dzieje się na Lampedusie. Patrzmy na to, co dzieje się na przedmieściach Paryża czy Sztokholmu. Plądrowane sklepy, rabunki, gangi narkotykowe walczące ze sobą – nie chcemy takiego niebezpieczeństwa w Polsce. Nie chcemy takiego niebezpieczeństwa sprowadzić na głowy Polaków – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Nasi żołnierze, strażnicy graniczni i policjanci są na służbie dzień i noc, aby Polska była bezpieczna. Należy im się wdzięczność i szacunek za ich ciężką pracę.

– Proszę wszystkich rodaków, aby nie pozwolili na to, by hańbiony był polski mundur, by plugawione było dobre imię polskiego żołnierza i polskiego funkcjonariusza – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. – To wy Chronicie naszą granicę i robicie to skutecznie. Para wam jesteśmy wdzięczni i wdzięczni wam są wszyscy Polacy, miliony Polaków, którzy rozumieją jak wielkim niebezpieczeństwem był hybrydowy atak ze strony Białorusi – zwrócił się do mundurowych.

MIL OSI