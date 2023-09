Экскурсия в мир туризма: студенты ГУУ посетили Международную выставку «ОТДЫХ Leisure 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты Государственного университета управления в сопровождении преподавателей посетили 29-ю Международную форум-выставку по туризму «ОТДЫХ Leisure 2023», которая проходила в Москве на площадке центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

Мероприятие прошло в рамках выездного занятия для групп студентов 2 и 3 курса по направлениям подготовки «Гостиничный и ресторанный бизнес» и «Международный бизнес».

Обучающиеся окунулись в атмосферу российских и зарубежных туристско-информационных центров и компаний, узнали об особенностях отдыха в крае, интересных отелях, санаториях и достопримечательностях, а также приняли участие в панельной дискуссии: «Въездной туризм — 2023: актуальные вопросы и возможные решения».

Большой интерес вызвал стенд, посвященный промышленному туризму «Металлоинвест», который впервые в этом году принимает участие в выставке. Здесь каждый мог узнать о главных маршрутах промышленного туризма, разработанных на предприятиях компании, среди которых Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (Курская область, г. Железногорск), Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова (Белгородская область, г. Старый Оскол) и Лебединский ГОК (Белгородская область, г. Губкин).

Город-партнер выставки Санкт-Петербург представил лучшие туристические локации и календарь предстоящих событий города.

В результате выездного занятия студенты получили ответы на многие вопросы, касающиеся развития гостиничного и туристского бизнеса в России и за рубежом и внедрения инновационных интерактивных технологий в современных компаниях.

ОТДЫХ Leisure – главный старт осенне-зимнего сезона туристической отрасли в России. Это единственное деловое мероприятие такого масштаба для выездного, въездного и внутреннего туризма. Выставка проходит в ежегодном формате 29 лет и объединяет более 10 000 профессионалов отрасли – от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний, а также ЛПР, отвечающих за развитие отдельных территорий и туристических направлений.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI