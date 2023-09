Финансовые новости: Рынок ПФИ восстанавливается неравномерно: обзор Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) постепенно восстанавливается после изменения его структуры в 2022 году. Проведение некоторых операций не прекращалось, хотя их объемы упали. Речь идет о валютных форвардах и свопах: сохранение экспортной ориентации российской экономики требует наличия инструментов, позволяющих управлять валютным риском.

Наиболее сложной ситуация была в сегментах, где рыночный риск принимали на себя в основном нерезиденты. При этом сегменты, где изначально присутствие иностранцев было невелико, восстанавливаются значительно быстрее. Показательную динамику демонстрируют процентные опционы в рублях. Этот рынок развивался благодаря росту кредитования российскими банками по плавающим ставкам и хеджированию этих кредитов со стороны нефинансовых компаний. Дедолларизация финансовой системы и экономики способствовала появлению операций с производными инструментами в юанях. В то же время остается потребность в хеджировании валютных рисков, связанных с долларами США и евро, поэтому операции в этих валютах будут продолжаться. Некоторые операции пока не возобновились, в основном это касается экзотических инструментов, сделки с которыми и ранее совершались ограниченным составом участников. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов» в 2023 году. Фото на превью: Wisutti / Shutterstock / Fotodom

