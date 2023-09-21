Финансовые новости: О базах расчета индексов еврооблигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 22 сентября 2023 года вводится в действие новый состав баз расчета Индекса МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций и Индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций “РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития”.
Базы расчета индексов еврооблигаций
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