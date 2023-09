Финансовые новости: Определены цены исполнения сентябрьских фьючерсов на индексы Московской Биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 99 625 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 15:00 до 16:00. 21 сентября оно составило 996,25 пунктов.

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи составила 303 001 пункт. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса МосБиржи за час торгов с 15:00 до 16:00. 21 сентября оно составило 3 030,01 пункта.

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи (мини) составила 3 030,01 пункта. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса МосБиржи за час торгов с 15:00 до 16:00. 21 сентября оно составило 3 030,01 пункта.

Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС (мини) составила 996,25 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 15:00 до 16:00. 21 сентября оно составило 996,25 пунктов.

Исполнение сентябрьских фьючерсных контрактов состоится 21 сентября 2023 года.



