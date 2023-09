Финансовые новости: В августе наблюдался высокий спрос на кредиты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Компании в августе продолжили активно занимать — портфель кредитов вырос на 1,7% (+2,1% в июле), многие заемщики выбирали кредитные лимиты по старым ставкам до их повышения. Ипотека увеличилась на рекордные 3,7% — вероятно, люди стремились вложиться в недвижимость в том числе из-за ожидания роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм. Потребительское кредитование возросло на 2,4% из-за сезонных расходов на отпуск и подготовку к школе.

Ожидается, что с учетом роста ставок и ужесточения макропруденциальной политики в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится. Рост средств населения на счетах в банках замедлился до +0,8 с +1,1% в июле, при этом произошел заметный переток средств с текущих счетов на срочные вклады в условиях роста ставок. Корпоративные средства значительно выросли (+3,7%), в том числе у нефтегазовых компаний, что, вероятно, отражает рост цен на энергоносители. В августе прибыль банков составила 353 млрд рублей, что на 8% больше результата июля. Доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года».

