Финансовые новости: Банк России включил первую организацию в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию

Первым в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию вошел банк «АК БАРС». Порядок включения в реестр установлен указанием Банка России.

Эксперимент по партнерскому финансированию проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан. Он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса. Фото на превью: Rinat Nazmetdinov / Shutterstock / Fotodom

