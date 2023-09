Столичная компания разработала программное обеспечение для роботизированных систем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская компания разработала программное обеспечение для роботизированных систем собственного производства. Его внедрение позволит увеличить эффективность промышленных роботов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Укрепление технологического суверенитета в области программного обеспечения — один из ключевых факторов развития отечественной промышленности и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Оно позволяет снизить зависимость предприятий от иностранных разработчиков и обеспечить безопасность критических информационных систем. Так, столичный производитель роботизированных систем “Технорэд” создал программное обеспечение для собственных продуктов. Оно позволит подключаться к большему числу станков и ускорять процесс переключения систем с одной задачи на другую — теперь это будет занимать несколько минут», — рассказал Владислав Овчинский.

Такие функции упрощают и ускоряют процесс написания кода, что в результате сокращает срок окупаемости проекта и делает роботизацию доступной. Продукт уже включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Ранее компания использовала китайские разработки.

«Наша миссия — сделать роботизацию доступной. Для этого необходимо не только обеспечить быструю окупаемость и прибыльность наших продуктов с первого года использования, но и сделать их гибкими, способными адаптироваться к разным задачам. Мы стремимся к тому, чтобы наши робосистемы были доступны для всех, вне зависимости от образования и профессионального опыта сотрудников. В этой связи разработали собственное программное обеспечение, которое соответствует потребностям отечественных производителей. Мы всегда готовы отвечать на вызовы отрасли и вносить свой вклад в ее развитие», — отметил генеральный директор компании Артем Лукин.

Предприятие основано в 2019 году. Оно разрабатывает и создает роботизированные системы для автоматизации производственных процессов в разных отраслях промышленности.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.

