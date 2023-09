Специальность вместе с аттестатом: столичных старшеклассников приглашают пройти «Профессиональное обучение без границ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве открылся набор учеников старших классов в обновленный проект «Профессиональное обучение без границ», организованный Департаментом образования и науки города Москвы. Школьники 9–10-х классов смогут пройти бесплатное обучение в столичных колледжах и одновременно с аттестатом получить свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением разряда. Для учеников предпрофессиональных классов участие в проекте станет обязательным по новому стандарту профориентации, который начал действовать в этом учебном году.

«“Профессиональное обучение без границ” — уникальный проект, где старшеклассники получают специальность параллельно с учебой в школе. В этом году мы реализовали ряд важных содержательных изменений. Актуализировали список профессий, оставив наиболее востребованные и перспективные на рынке труда. Разработали индивидуальный подход к каждой категории учащихся и единые требования к содержанию образовательных программ. При этом 80 процентов составят практические занятия в современных мастерских и лабораториях колледжей под руководством опытных педагогов и наставников», — рассказала Ирина Швец, исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы.

Занятия будут проходить в очном формате на базе столичных колледжей по заранее сформированному расписанию. Для учеников предпрофессиональных классов список профессий определен заранее. Школьники из ИТ-классов станут операторами электронно-вычислительных машин, из медицинских — получат профессию младшей медсестры по уходу за больными, из инженерных — освоят профессию чертежника-конструктора. Ребята из медиаклассов смогут стать видеооператорами, фотографами или оформителями табло, виньеток и альбомов, а из предпринимательских — получат квалификацию банковских агентов.

Остальные участники проекта смогут выбрать одно из 85 направлений обучения, среди которых слесарь по ремонту автомобилей, столяр, штукатур, пожарный, спасатель, изготовитель конфет, пекарь, повар, наладчик технологического оборудования, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, портной, фотограф, художник по костюму, росписи по дереву и многие другие.

Принять участие в проекте смогут не только школьники 9–10-х классов, но и москвичи разного возраста с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями.

Подать заявку на участие в «Профессиональном обучении без границ» можно до 9 октября в личных кабинетах представителей школ на официальной странице проекта. Здесь же можно ознакомиться с полным перечнем профессий по каждой категории учащихся, подобрать колледж и расписание. Обучение будет проходить с ноября 2023 года по декабрь 2024-го, для каждой группы его сроки варьируются.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно в разделе «Атлас профессий» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Колледжи Москвы».

