Сотни волонтеров из столичных вузов примут участие в форуме «В центре добра»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице пройдет первый московский форум «В центре добра», направленный на поддержку и развитие волонтерских объединений в высших учебных заведениях. Он состоится 25 сентября. Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

«Заявки на участие в этом событии подали уже более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов. Они поделятся своими идеями, обменяются опытом с единомышленниками и получат рекомендации экспертов в сфере молодежной политики», — рассказала Наталья Сергунина.

Форум пройдет в Центре международной торговли. Он станет первым в цикле встреч для волонтерских организаций, работающих в образовательных учреждениях. Следующее подобное мероприятие планируется провести в ноябре — в расширенном формате, с участием представителей школ и колледжей.

В рамках форума специалисты ресурсного центра «Мосволонтер» помогут студентам и молодым сотрудникам вузов выбрать стратегию развития своих объединений, предложат методическую помощь и обучение необходимым компетенциям.

На одном из занятий участники продумают механизмы взаимодействия и сотрудничества с партнерскими некоммерческими организациями, на другом — узнают об инструментах вовлечения и мотивации новичков. Чтобы выявить сильные и слабые стороны волонтерских центров, каждый их представитель примерит на себя роль первокурсника, выбирающего сферу будущей внеурочной деятельности.

Представители власти расскажут, как город поддерживает деятельность активных москвичей, а также обсудят с молодежью предстоящие мероприятия и современные тренды волонтерства в формате нетворкинга.

Итогом групповой работы станет сборник лучших идей, который представят на втором форуме в ноябре. Школы и колледжи получат практическое пособие для создания системы преемственности волонтерства в учебных заведениях на разных ступенях — с детства и до взрослой жизни.

Организатором выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

