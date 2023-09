Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе «Мой район»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столица увеличит масштабы благоустройства городской среды. Такое поручение дал Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.

Особое внимание планируют уделить благоустройству крупных городских парков: Парка Горького, парка «Сокольники», музеев-заповедников «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино». В планах также продолжить обновление столичных улиц и объектов, включенных в программу «Мой район».

С 2011 года по 2022 год в Москве благоустроили 503 улицы, переулка, площади и сквера, а также 950 парковых территорий.

В 2023 году работы развернулись на 16 общественных пространствах в центре и других административных округах. В план вошли 14 улиц и переулков рядом с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Цветной бульвар и участок Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта.

Работы также проводили в 76 природных и парковых территориях, среди которых Воробьевская набережная и Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах, территория вокруг Южного речного вокзала, природная территория вдоль рек Шмелевки и Кузнецовки, пойма реки Жужи, территория у прудов-регуляторов в Марьине, парк имени 40-летия ВЛКСМ, новые участки поймы реки Яузы. Основные работы на сегодня уже выполнены.

На заседании Президиума Правительства Москвы было объявлено и об актуализации других ключевых программ развития города. Обновления внесут в программы реконструкции поликлиник, реновации жилья, развития Московского метрополитена, проекта «Московское долголетие» и во многие другие.

Собянин поручил актуализировать план развития Москвы на первом после переизбрания Президиуме.

