Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столица продолжит формировать и развивать современные научно-инновационные кластеры. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность Мэра Москвы заседании Президиума Правительства Москвы.

В число новых научных кластеров войдут инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» и строящийся национальный космический центр.

В начале 2023 года был открыт флагман инновационного центра МГУ — кластер «Ломоносов». Он дал начало новому научному городу, который планируют создать к 270-летию университета в 2025 году. 10-этажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров построило Правительство Москвы. В нем размещаются научные компании, для студентов, аспирантов и молодых ученых организованы коворкинги.

Комплекс зданий национального космического центра строят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, общая площадь зданий превысит 250 тысяч квадратных метров. Площадка объединит ведущие профильные организации.

В ходе заседания Президиума Правительства Москвы также было объявлено об изменениях в государственных программах развития города. Обновления внесут в такие ключевые программы, как реконструкция столичных поликлиник, реновация жилья, «Мой район», «Московское долголетие», развитие Московского метрополитена и многие другие.

Собянин поручил актуализировать план развития Москвы на первом после переизбрания Президиуме.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI